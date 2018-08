Frases e personagens

"Comparando Los Angeles e Porto Alegre, tive um choque de realidade com a questão da iluminação. Vi Porto Alegre com muitos pontos de escuridão. Nos EUA, as pessoas contribuem com a iluminação e ajudam com um percentual na manutenção das lâmpadas públicas e se sentem responsáveis por isso, pela segurança de todos nas ruas." Michael Parker, ex-chefe de Segurança da Polícia de Los Angeles (EUA), no Seminário Internacional Um Pacto Brasileiro pela Segurança, na Câmara Municipal de Porto Alegre.

"Em 1996, os assassinatos cresceram muito entre 250 mil habitantes. As cidades maiores tiveram os assassinatos como o crime de maior aumento, e três vezes mais pessoas assaltadas e assassinadas, por causa de drogas e jogos. A taxa de homicídios para o número de 100 mil residências subiu até 25%. Quando os EUA começaram a envolver as comunidades a participar das ações da polícia, as ocorrências mudaram de forma drástica, o crime caiu, e o número de assassinatos diminuiu em 50%. Em Nova Iorque, Chicago e Baltimore, a situação não era diferente do Brasil nos anos 1990: eram cinco assassinatos para cada 40 mil pessoas." Também Michael Parker.

"Aprovei o projeto da Previdência Complementar. Já são 15.346 aposentados e pensionistas, e 14.778 funcionários da ativa. O projeto preserva a saúde financeira e atuarial, adaptando o modelo à legislação federal, que servirá de referência, aproveitando as experiências dos estados do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do município de Curitiba. A adesão será automática para os novos funcionários, com direito de saírem, resgatando os valores." Moisés Barboza (PSDB), vereador de Porto Alegre.

"Os servidores desconhecem o projeto da Previdência Complementar, pois a ideia da prefeitura é colocar novos entes para melhorar a captação de recursos. O resgate é de acordo com o acumulado. Passados os anos da contribuição o servidor receberá 80% do que era recebido." Felipe Camozzato (Novo), vereador de Porto Alegre.