Frases e personagens

"Com o avanço da tecnologia utilizada em exames e procedimentos médicos, os custos para a prestação desses serviços subiram. Como o Brasil ainda importa a maior parte dos equipamentos hospitalares e os princípios ativos para a fabricação de medicamentos, esses produtos são sensíveis às variações do dólar." Reinaldo Scheibe, presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde.

"Em 2017, foram 1,5 bilhão de procedimentos, como consultas, atendimentos ambulatoriais, exames, terapias, internações e procedimentos odontológicos, 3,4% mais do que em 2016. Além do desperdício, as fraudes e a judicialização, tanto no SUS quanto no serviço privado, encarecem o serviço. No caso do desperdício e das fraudes, eles já correspondem a um quinto dos gastos assistenciais." Também Reinaldo Scheibe.

"Fiz perto de 7 mil partos, como médico municipal em um hospital público, o parto mais precoce que realizei foi de uma menina de 11 anos da Restinga, cujo pai de seu filho era o próprio irmão. E 85% das demandas do Conselho Tutelar da Restinga são motivadas por abuso sexual, perto de 80% desses casos apresentam situações de abuso dentro da família, muitos desses casos acabam ensejando gestações indesejadas de meninas adolescentes." Dr. Thiago Duarte (DEM), médico ginecologista, obstetra, legista e vereador de Porto Alegre.

"A 21ª Construsul - Feira Internacional da Construção, pelo depoimento de empresas expositoras, foi marcado pelo otimismo. O evento coincide com um período do ano no qual o segmento tem um histórico crescimento nas vendas, e a Construsul serve como plataforma para lançamento de diversos produtos e serviços para empresas do setor." Paulo Richer, da Sul Eventos.

"O evento recebeu 40 mil pessoas, número esperado pela organização. A maioria dos visitantes foi dos estados da Região Sul e de São Paulo. A Construsul permanece no Centro de Eventos da Fiergs no próximo ano. O evento terá início na terça-feira, 30 de julho, e se encerrará na sexta-feira, 2 de agosto de 2019." Também Paulo Richer.