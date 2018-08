Frases e personagens

"A previdência complementar produzirá efeitos somente para os novos servidores ou para aqueles que manifestarem a opção de migrar para o novo regime nos primeiros 24 meses após a instituição do POAPrev. Para esses, está previsto um benefício proporcional ao tempo que contribuíram para o RPPS a ser pago na aposentadoria." Nelson Marchezan Júnior (PSDB), prefeito, no projeto enviado à Câmara Municipal.

"Constituem-se em benefícios e direitos dos participantes do POAPrev a aposentadoria programada, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, a portabilidade, o resgate, o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido. As alterações propostas na previdência municipal são complementares às já existentes e o Previmpa permanecerá responsável pela concessão e revisão dos benefícios previdenciários, bem como pelo pagamento desses até o limite do teto do Regime Geral de Previdência Social." Também Nelson Marchezan Júnior.

"A proposta da previdência complementar parecia ser razoável. Mas, quando me aprofundei na questão vi que se trata de uma bomba de efeito retardado. A proposta é negativa para a população, por desembolsar recursos que a prefeitura afirmava não ter no início de sua gestão. Então já temos uma contradição. O ideal seria não aprovar a medida, pois a prefeitura traz um conjunto de projetos equivocados que trazem um clima de tensão à Câmara." Adeli Sell (PT), vereador.

"Estamos em sessão permanente sobre a responsabilidade pela freeway, focamos nos detalhes. O valor sugerido para o pedágio ainda não atende às necessidades da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR)." Humberto Canuso, secretário Estadual dos Transportes.

"A Petrobras não vai alterar sua política de ajuste diário de preços da gasolina e do diesel. Depois de uma consulta pública, a ANP anunciou que não será estipulado prazo para ajuste do preço de combustíveis, que deve seguir as leis de mercado e ser uma decisão empresarial." Ivan Monteiro, presidente da Petrobras.