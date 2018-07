Frases e personagens

"O aumento, em cerca de US$ 6 bilhões, na projeção da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) para o superávit da balança comercial em 2018 vai decorrer muito mais da valorização dos preços de venda de produtos como petróleo e soja do que de um esforço de política econômica. O superávit projetado para este ano é um detalhe apenas, porque não tem nenhum esforço para isso ocorrer. Mas, é motivo para festejar, assim mesmo." José Augusto de Castro, presidente da AEB.

"A Associação de Comércio Exterior do Brasil revisou sua projeção para o saldo comercial de 2018 de um superávit de US$ 50,341 bilhões, conforme estimado em dezembro do ano passado, para um superávit de US$ 56,315 bilhões, uma queda de 15,9% em relação aos US$ 67,001 bilhões gerados em 2017." Também José Augusto de Castro.

"Cada vez mais me convenço da acertada decisão do governo passado, onde, como secretário de Obras, enfrentamos obstáculos e algumas vozes contrárias, em idealizar e levar adiante o projeto de revitalização da orla. Era certo que cairia no gosto das pessoas e permite tocar o DNA dos porto-alegrenses ao resgatar a visão dos pioneiros casais açorianos que escolheram as margens do Guaíba para fundar Porto Alegre." Mauro Zacher (PDT), vereador de Porto Alegre.

"Se a temperatura voltar a cair, a procura por roupas e calçados da moda outono/inverno pode crescer no Dia dos Pais. É uma data de presentes pessoais e as lojas anteciparam a liquidação de seus estoques, o que também pode favorecer o segmento, cujas vendas devem crescer entre 3% e 5%." Marcel Solimeo, superintendente da Associação Comercial-SP.

"Dentre os produtos que podem ser destaque de venda no comércio no Dia dos País, citamos a categoria de bens duráveis, em especial celulares. TVs também podem ter boa saída se houver ofertas atrativas quanto a preço e prazo. Há um estoque grande de televisores, resultante da saída prematura da seleção brasileira da Copa do Mundo." Também Marcel Solimeo.