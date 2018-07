Frases e personagens

"A função da maioria das agências, custosas para os cofres públicos, deve ser revista. A maior parte delas têm funcionado como moeda de troca política e defensoras dos interesses das empresas em prejuízo dos consumidores. Declaração de um dos diretores da ANS, que afirma que a agência não deve defender o consumidor, corrobora essa situação." Claudio Lamachia, presidente nacional da OAB.

"Depois de 17 anos, foi entregue a Licença Ambiental de Instalação à Melnick Even, autorizando a empresa a iniciar as obras no Pontal do Estaleiro. Uma das contrapartidas da Melnick é a criação de um parque público, com 700 metros de orla, playground, mirantes, arquibancadas, píer e pista de caminhada." João Carlos Nedel (PP), vereador de Porto Alegre.

"Vamos promover uma revolução. Nossas candidatas têm história e conteúdo. Estão a serviço de causas. Comemoro a garantia de 30% do financiamento de campanha e do tempo eleitoral dedicados a candidatas mulheres." Yeda Crusius, deputada federal e presidente nacional do PSDB Mulher.

"O projeto Rota 2030 tem boas perspectivas de ser aprovado no Congresso em 120 dias, prazo limite para que uma medida provisória seja apreciada pelos parlamentares. O Brasil precisa de uma política de desenvolvimento para o setor automotivo." Antonio Megale, presidente da Anfavea.

"O Rota 2030 concede benefícios fiscais às montadoras, em torno de R$ 1,5 bilhão por ano. As empresas, para ter acesso aos incentivos, se comprometem a investir R$ 5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento no País. A política foi feita para 15 anos." Também Antonio Megale.

"As diversas medidas em tramitação no Congresso e que representam aumento de despesa pública, as chamadas pautas-bomba, devem ser olhadas com prudência e parcimônia. Estão claros os limites das despesas e as despesas só podem crescer junto com a inflação, que é a variação do IPCA, e todo o orçamento está construído dessa forma." Ana Paula Vescovi, secretária executiva do Ministério da Fazenda.