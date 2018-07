Frases e personagens

"A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), responsável pela gestão do parque da orla, além dos trabalhos de conservação, como varrição e recolhimento de lixo, desenvolveu ação de orientação pela Coordenação de Educação Ambiental e Fiscalização com o objetivo de ressaltar aspectos relativos aos cuidados com a área verde e regras para o bom uso e trabalhos de conservação." Maurício Fernandes, secretário da Smams.

"Estamos nos adaptando às necessidades desse novo espaço, a orla do Guaíba, que tem sido muito procurado pela população. Trata-se de uma área importante. Nós queremos melhorar cada vez mais a segurança oferecida. Neste momento, é necessário o apoio de todos, respeitando as placas de sinalização e, também, auxiliando na conservação da área." Roben Martins, comandante da Guarda Municipal.

"Vim conhecer a orla Moacyr Scliar, na Capital. Percorri os espaços da Praça Júlio Mesquita até a Rótula das Cuias, circulando, inclusive, no Parque da Harmonia. É mais uma opção, não só para o quem mora aqui, mas também para quem é do Interior e quer fazer alguma coisa diferente com a família." Joyce Ramos, de Rosário do Sul, em Porto Alegre com a família.

"O Projeto de Lei nº 065/18 denomina Ancoradouro Nico Fagundes o equipamento público localizado nos fundos da Usina do Gasômetro, na orla do Lago Guaíba. Nico nasceu em 4 de novembro de 1934, em Inhambuí, interior de Alegrete, e morreu em 24 de junho de 2015, aos 80 anos. Nico foi premiado diversas vezes como poeta, novelista, compositor e autor, bem como ator de teatro, televisão e cinema." José Freitas (PRB), vereador.

"Conseguimos a manutenção do efetivo da Força Nacional no Estado. É pequeno, mas tem ajudado na prevenção contra a criminalidade." José Ivo Sartori (MDB), governador.

"A coletiva de imprensa de Trump e Putin não foi digna de um presidente dos Estados Unidos, pois não reflete aquilo que os cidadãos pensam e nem o que são. Trump insultou nossos amigos e se aliou aos nossos adversários." Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA.