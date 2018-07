Frases e personagens

"Cerca de 6 mil pessoas foram na manhã de ontem, 16, à sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, em busca de uma das 1,8 mil vagas que estão sendo oferecidas por empresas do setor. Nunca vi tanta gente aqui antes." Ricardo Patah, presidente do sindicato e da União Geral dos Trabalhadores.

"Fizemos acordo com as empresas que oferecem vagas, a fim de sindicalizar quem está buscando um emprego, divulgando os benefícios. É uma resposta à reestruturação que estamos fazendo para continuar com nosso trabalho sindical." Também Ricardo Patah.

"O próximo Congresso Nacional deverá acabar com o teto de gastos imposto pelo atual governo de Michel Temer (MDB) para ampliar recursos para as áreas sociais e de investimentos." Lindbergh Farias, senador, líder do PT.

"A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019 garante ao próximo presidente da República um raio-X das contas públicas e uma possibilidade de mudanças. Candidatos à presidência terão de incluir no debate eleitoral as dificuldades financeiras do País." Dalirio Beber (PSDB-SC), relator da LDO.

"Não interferimos na eleição norte-americana, nem o faremos. Nunca interferimos nem o faremos em questões norte-americanas. As acusações não passam de rumores." Vladimir Putin, presidente da Rússia.

"Tenho confiança em meus serviços de inteligência, mas acredito na forte e poderosa negação do presidente. Não houve nenhum conluio na eleição presidencial com a Rússia e todos sabem disso. Minha vitória foi fruto de uma ótima campanha. Não vejo porquê a Rússia teria interferido." Donald Trump, presidente dos EUA, apoiando Putin.