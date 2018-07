Frases e personagens

"Tenho recebido reclamações de motoristas da Região Central do Estado a respeito do estado de conservação da ERS-287. As reclamações são especialmente em relação ao trecho entre Santa Cruz do Sul até a BR-386/Tabaí, buracos na pista e falta de sinalização." Adolfo Brito (PP), deputado estadual.

"Assegurei ao deputado Brito que será iniciado um trabalho de manutenção em todo o trecho que compreende cerca de 140 quilômetros entre Santa Cruz - Venâncio Aires e a Tabaí. A empresa já tem contrato para recuperação de todo o trecho, e inicia os trabalhos nesta semana." Nelson Lídio Nunes, presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias.

"O Congresso deixou claro, ao discutir e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sua imensa irresponsabilidade para com o País. Os parlamentares estão vivendo em outro planeta, com a derrubada da proibição a reajustes dos salários dos funcionários públicos para 2019." Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo de Dilma Rousseff (PT).

"A Copa do Mundo de 2018 na Rússia foi a melhor, a mais organizada. Com cofres repletos e sem contratempos, o evento marcou dentro da Fifa uma esperança de virada de página, depois do caos do Mundial de 2014 no Brasil e das prisões de cartolas. Trouxemos o futebol de volta para a Fifa." Gianni Infantino, presidente da Fifa.

"Foram 98% das arquibancadas lotadas, um milhão de turistas, uma audiência de 3 bilhões na televisão e 11 bilhões nos meios digitais. Agradeço ao governo de Vladimir Putin pela forma com que o país recebeu mais de um milhão de estrangeiros. Um sucesso." Também Gianni Infantino.

"A Alemanha está errada em apoiar um novo gasoduto de US$ 11 bilhões no Mar Báltico para importar gás da Rússia ao mesmo tempo em que demora para cumprir metas de gastos de defesa da Otan, que tem como objetivo proteger a Europa da própria Rússia." Donald Trump, presidente dos EUA.