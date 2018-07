Frases e personagens

"Há perspectiva de retomada de parte dos empregos no Polo Naval de Rio Grande a partir da recuperação da Petrobras e da contribuição do governo de José Ivo Sartori (MDB) para a reativação das atividades produtivas na região. O Polo Naval chegou a empregar 20 mil trabalhadores e poderá recuperar cerca de 2 mil empregos ainda no segundo semestre deste ano com a retomada das atividades na EBR Estaleiros em São José do Norte." Fábio Branco (MDB), deputado estadual.

"A aprovação do projeto que atualiza o Repetro (que incentiva investimentos na área de petróleo e gás) é fundamental para o aquecimento do setor. A recuperação judicial do Estaleiro Ecovix também deverá contribuir para alterar o quadro de desemprego na região." Também Fábio Branco.

"Lamento a decisão da juíza Carolina Moura Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que proibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado e preso pela Operação Lava Jato, de participar de entrevistas e da convenção do partido. Até Marcinho VP, traficante, deu entrevistas. O Judiciário transforma o Brasil em uma republiqueta de bananas." Gleisi Hoffmann, senadora e presidente do PT.

"Defendo o legado da vereadora carioca Marielle Franco (PSOl), executada no Rio de Janeiro em março passado. E amei a cidade de Salvador, entre as que já visitei no Brasil." Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e a mais jovem vencedora do Nobel da Paz, em sua primeira visita oficial ao Brasil.

"Sou contra, na LDO de 2019, a proibição de reajustes para servidores. A vedação significaria uma volta ao passado. Não podemos aprovar." Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador.

"É um retorno aos piores momentos dos anos 1990. Um congelamento até para a reposição das perdas salariais e congela a realização de concurso público para o próximo ano. É decretação de morte e sucateamento total do serviço público." Também Randolfe Rodrigues.