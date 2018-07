Frases e personagens

"O caminho da segurança precisa ser traçado com parceria, atuando na prevenção, com ação social e educação, e no combate ao crime, com inteligência e estrutura de pessoal e equipamento. Avançamos muito, passo a passo, sempre com responsabilidade. Vamos seguir em frente!" José Ivo Sartori (MDB), governador do Estado.

"Lula da Silva (PT) é candidato a presidente e tem o direito a se manifestar na pré-campanha eleitoral. Deferi o habeas corpus não sobre decisões anteriores, como a que permite a prisão após julgamento em segunda instância. Houve um fato novo." Rogério Favreto, desembargador, plantonista do TRF-4, que concedeu habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decisão contestada por muitos juristas.

"A decisão que mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é teratológica, ou seja, absurda juridicamente. Foi correta a decisão que revogou o habeas corpus concedido pelo desembargador Rogério Favreto, então derrubado pelo colega e relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), João Pedro Gebran Neto." Carlos Velloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Enquanto a condenação não estiver preclusa e for passível de recurso, a culpa não está selada. Lula ainda tem direito a recursos em tribunais superiores. E antes disso qualquer prisão é precoce. Que seja cumprida a Constituição." Marco Aurélio Mello, ministro do STF.

"Gebran, do TRF-4, o relator em férias, que não está no plantão e, portanto, não tem autoridade para determinar qualquer ação judicial, em conluio com a PF, quer manter Lula preso! Rompidas as garantias constitucionais e do direito! Todos a Curitiba, todos às ruas." Gleisi Hoffmann, senadora, presidente do PT.

"Mesmo que deixem Lula preso, ele vai ser candidato. Isso está decidido." Também Gleisi Hoffmann.