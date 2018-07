Frases e personagens

"Defendo uma virada legislativa que incentive os empreendedores locais a promover inovação em Porto Alegre. O Projeto Barcelona @22 transformou a cidade em uma referência na área de smart cities e distritos de inovação no mundo. A inovação passa, necessariamente, por regulação. É fundamental o papel da Câmara Municipal neste processo." Josep Piquè, presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos e Áreas de Inovação, e articulador da Aliança para Inovação de Porto Alegre.

"Barcelona abriu a oportunidade para que empreendedores fizessem experiências piloto, sem custos para a administração, que posteriormente avaliava as boas práticas e decidia sobre o processo de compra pública. Em Porto Alegre, pode haver incentivos para a especialização de clusters territoriais, como o da saúde, e que preserve o patrimônio histórico do 4º Distrito, por exemplo. O futuro de Porto Alegre é algo que devemos escrever agora." Também o espanhol Josep Piquè.

"O Legislativo precisa participar deste processo. Venho testemunhando que Florianópolis teve esta capacidade de consensuar onde queria chegar. O gaúcho se perde nas diferenças e não consegue pactuar esses avanços. Precisamos unir forças para pôr em prática projetos como o Master Plan do 4º Distrito, por exemplo." Valter Nagelstein (MDB), presidente da Câmara Municipal.

"Por isso, peço ao líder do governo, vereador Moisés Barboza (PSDB), que interceda para que a prefeitura encaminhe à Câmara o projeto de revitalização do 4º Distrito." Também Valter Nagelstein.

"Ficar parado não é a solução para Porto Alegre. Trabalhar de forma conjunta, em torno de uma agenda compartilhada, com o apoio do Legislativo, é mais eficiente, rápido e transformador para construirmos essa virada na cidade." Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia da Ufrgs, apoiando as iniciativas.