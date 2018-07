Frases e personagens

"Nesta terça-feira, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove um seminário sobre os impactos da nova legislação trabalhista, Lei nº 13.467/17. A promessa de aumento de empregos não se concretizou, e as vagas existentes foram precarizadas. Temos dois caminhos para contornar a reforma: a aprovação do Estatuto do Trabalho, em análise no Senado; e a votação de propostas sobre o tema em tramitação na Câmara." Bohn Gass (PT), deputado federal.

"Vamos trabalhar para que esse estatuto possa ter sua aprovação, que é, na verdade, uma nova CLT, e repor artigos retirados. E vamos reunir todos os projetos, de diferentes deputados, de diferentes partidos, e fazer uma articulação destes projetos para levar à votação na Câmara." Também Bohn Gass.

"As divergências em torno da reforma são apenas ideológicas. Os direitos foram ampliados, dando a segurança de que, através dos acordos coletivos de trabalho, com força de lei, possibilita ao trabalhador a forma mais vantajosa de usufruir destes direitos." Ronaldo Nogueira (PTB), deputado federal, presidente da Comissão de Trabalho.

"Um dos indicadores de que a reforma trabalhista foi positiva está no crescimento do emprego com carteira assinada no País. Maio mostrou crescimento em relação a abril e, no ano, o saldo é de 381.166 postos de trabalho." Helton Yomura, ministro do Trabalho.

"O veto do prefeito Nelson Marchezan (PSDB) vai contra a integridade dos motoristas de aplicativos, em virtude da falta de segurança. O Executivo vetou a parte relacionada ao sistema de segurança. São 11 motoristas que já morreram vítimas da violência em Porto Alegre." Talgino Reinaldo Ferraz Ramos, presidente da Associação de Motoristas Privados e de Tecnologia.

"O herói não foi o cara que enforcou o Tiradentes. O enforcado é que virou o herói. Não sei se eles vão entrar para a história como juízes ou algozes." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente, ao se comparar a Joaquim José da Silva Xavier, em vídeo divulgado ontem.