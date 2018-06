Frases e personagens

"O prejuízo da Carris entre 2015 e 2016, apontado em R$ 50 milhões, totalizaria R$ 74,7 milhões - quase R$ 25 milhões a mais do que havia sido divulgado pela administração anterior. No ano de 2017, o rombo financeiro foi reduzido em R$ 30 milhões, em torno de R$ 44 milhões. A previsão é reduzir em mais R$ 21 milhões em 2018, devendo zerar o prejuízo ao final de 2019. Em 2020, a Carris poderá produzir resultado positivo." Helen Machado, diretora-presidente da Carris.

"Entre os fatores para essa inversão positiva, temos o fim da gratuidade da segunda passagem, a implantação de um programa de qualidade para os 1,8 mil funcionários ativos e a qualificação de liderança, o tripé do plano de recuperação da Carris. Assumimos a empresa com 100 carros na oficina, para uma frota de 340. Em breve, todos estarão em operação e a licitação para compra de novos está em elaboração." César Griguque, diretor-financeiro da Companhia Carris.

"Juízes não têm ideologia para julgar os processos a favor ou contra qualquer uma das partes. Convicções pessoais ficam do lado de fora da sala de julgamento. É assim que eu tenho me portado. Isso me dá paz na alma para fazer os julgamentos como entendo que devam ser, à luz dessa que é ideologia única que orienta magistrado, que é ideologia constitucional, nada menos e nada mais." Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

"Critico a Segunda Turma do STF, que mandou soltar alvos da Lava Jato, como o ex--ministro José Dirceu, o ex-assessor do PP João Cláudio Genu, anulou provas contra a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo, e trancou a ação contra o deputado estadual paulista Fernando Capez (PSDB), todas operações de combate à corrupção." Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador regional da República.

"A Segunda Turma não deixará pedra sobre pedra. As investigações acabam em julgamentos das cortes superiores, na maior parte mutilados da análise aprofundada das provas." Também Carlos Fernando dos Santos Lima.