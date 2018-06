Frases e personagens

"O Brasil retomou o crescimento, mas ele é lento. Um dos motivos é que as empresas puderam retomar a produção, mas sem contratações. E a recuperação não é sentida, por ser lenta. O momento atual é melhor do que há um ano, mas desafia os empreendedores. Quem enxuga lágrimas não enxerga as oportunidades, é hora de arregaçar as mangas, pois as famílias estão voltando a consumir." Patrícia Palermo, economista-chefe do Sistema Fecomércio-RS.