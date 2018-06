Frases e personagens

"O Brasil retomou o crescimento, mas ele é lento. Um dos motivos é que as empresas puderam retomar a produção, mas sem contratações. E a recuperação não é sentida, por ser lenta. O momento atual é melhor do que há um ano, mas desafia os empreendedores. Quem enxuga lágrimas não enxerga as oportunidades, é hora de arregaçar as mangas, pois as famílias estão voltando a consumir." Patrícia Palermo, economista-chefe do Sistema Fecomércio-RS.

"Há outro cenário que provoca incertezas, que é o eleitoral, cuja perspectiva é de processo confuso e incerto, onde não há um favorito conforme as pesquisas. E o mercado vai reagir durante a campanha, dependendo do que os presidenciáveis defenderem a respeito das reformas, especialmente a previdenciária. Se vencer candidato que rompa com as reformas, o processo econômico volta a retroceder." Também Patrícia Palermo.

"A atividade econômica precisa ter novo fôlego e a redução dos juros é um fator que pode ajudar nesse processo de recuperação pós-crise. A permanência da Selic em 6,5% ao ano foi uma decisão correta." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"A liberdade de expressão é um dos pilares do regime democrático, com a circulação de ideias e informações, um pressuposto de sociedades abertas e plurais, condição básica para o estabelecimento de democracias sólidas." Claudio Lamachia, presidente nacional da OAB.

"Senadora Gleisi Hoffmann, a sua defesa mostrou que a Lava Jato construiu uma denúncia falsa a partir de depoimentos negociados com criminosos, em troca de benefícios penais e até financeiros. Pela primeira vez o STF reagiu diante da indústria das delações em um caso concreto, desmoralizando o discurso e a prática da Lava Jato." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente, em carta à presidente nacional do PT.

"Nós não temos como fechar a fronteira. Isso seria uma coisa inapropriada. Estamos todos de acordo, mas também não há como abandonar as necessidades do estado de Roraima." Michel Temer (MDB), presidente da República, sobre a fronteira com a Venezuela.