Criança não pode pedir indenização por ter nascido

À criança foi mantida a negativa de litigar em nome próprio. A ação segue tramitando em primeiro grau e ainda deve ter o mérito julgado. As condições sociais da família - atualmente o viúvo (e pai) com cinco filhos para criar - são precárias. Tristes páginas da vida. (Processo nº 5027938-95.2021.4.04.0000).

A 4ª Turma do TRF-4 negou o recurso, mantendo a determinação de primeiro grau. O relator, juiz convocado Sérgio Renato Tejada Garcia, concluiu "não haver reparos à decisão do juízo de origem". Segundo o voto, "no caso dos autos, a legitimidade ativa para buscar a indenização pelo suposto erro médico ocorrido na laqueadura de trompas é da (falecida) autora que engravidou e deu à luz à menina".

A DPU, em nome da menor, interpôs agravo de instrumento. No recurso foi alegado que a decisão "afronta o direito fundamental de acesso à justiça, pois nega à menina a possibilidade de figurar como parte no processo". Ainda foi argumentado que "não há qualquer elemento a indicar que a criança esteja pleiteando suposto direito de inexistir". Uma frase arrematou o recurso: "O que a criança busca é o direito à reparação dos danos que a família sofreu por culpa do hospital administrado pela ré".

A decisão de exclusão da menina pontuou que "no cenário, optaria a criança em não receber a dádiva da vida, em decorrência da miserabilidade econômica enfrentada pela sua família. Buscaria, então, indenização pelo fato de ter nascido. Todavia, em face da inexistência do 'direito de inexistir', há que determinar-se a retificação, extraindo a menina do polo ativo da ação. Com isso, passam a figurar, como autores, somente os sucessores habilitados da falecida mãe".

A ação busca reparação de R$ 50 mil pelos danos morais e uma indenização continuada mensal por danos materiais de meio salário-mínimo, até que a menina atingisse 18 anos de idade. No entanto, após o ajuizamento da ação a mulher morreu depois de contrair Covid-19. Na conjunção, o viúvo e pai da criança foi habilitado como autor, substituindo a companheira falecida. Além disso, o juízo de primeira instância, a 1ª Vara Federal de Carazinho (RS), determinou a exclusão da filha do polo ativo da ação, não permitindo que a menor pudesse figurar como uma das autoras.

O caso é triste! Não tem direito à indenização por erro médico a criança - nascida de procedimento mal feito de laqueadura - cabendo apenas aos pais dela serem os pretendentes à reparação financeira. Com esta decisão, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manteve decisão de primeira instância que excluiu uma criança (2 anos de idade) do polo ativo do processo em que o pai pede indenização. A ação foi ajuizada em maio de 2021 por mãe e filha, ambas representadas pela Defensoria Pública da União (DPU). A genitora afirmou que, em 2016, se submeteu ao procedimento de esterilização no Hospital da Universidade Federal de Santa Maria. Apesar disso, em 2019, ela teve confirmado o diagnóstico de gravidez. O nascimento da criança ocorreu em dezembro de 2019.

180 dias para pai solteiro

O servidor público que não conte com a presença materna para cuidar de um ou mais bebês, passará a ter o direito à extensão da licença-paternidade de 180 dias. O imprescindível é que ele seja pai sozinho. A decisão unânime foi do plenário do STF, nesta quinta-feira. O caso julgado trata da concessão ao perito médico Marco Antonio Alves Ribeiro, do INSS. Ele é pai de crianças gêmeas, geradas por fertilização in vitro e barriga de aluguel. Em novembro de 2021, o INSS recorreu ao STF para contestar decisão do TRF da 3ª Região (SP e MS).

O Supremo, por unanimidade, apreciando o Tema 1.182 da repercussão geral, fixou ontem a seguinte tese: "À luz do art. 227 da CF, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei nº 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental". (RE nº 1.348.854).