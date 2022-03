A culpa do moço cheiroso

O juiz designa audiência de instrução da ação penal contra um homem de 30 anos, sujeito tosco, mãos calejadas. Ele é acusado de estuprar uma idosa senhora, quase alquebrada, moradora em distante rincão no interior do município de 60 mil habitantes. A polícia chegara ao suspeito por indicações de vizinhos sobre a cor e tipo de moto que o acusado tripulava ao fugir, depois da investida criminosa.

A defesa nega os fatos. A prova é confusa e contraditória. Na audiência estão presentes, óbvio, o magistrado, o promotor, o advogado de defesa e o escrivão. O juiz determina que os PMs conduzam o suspeito. E, sabendo que a vítima está no corredor fronteiro, pede ao servidor que "a convide para entrar, colaborando com a busca da verdade". E, à moda antiga, inicia uma pretensa acareação.

- A senhora reconhece este homem, sentado aqui à minha frente, como o autor da violência?

A vítima fita o acusado e logo vai desviando o olhar para os lados. Mira o juiz, mira o promotor, mira o advogado de defesa.

Então a surpresa, na resposta:

- Este aqui na frente, acho que não foi. Mas tô meio desconfiada que pode ter sido esse moço cheiroso ali...

E então aponta para o jovem advogado de defesa, 29 anos, bem trajado e aprumadíssimo, olhos subitamente arregalados.

Inquietação, risos, constrangimento, etc. O juiz suspende a audiência e mais tarde julga improcedente a ação penal, por falta de provas.

Detalhe importante: o "moço ali" - aquele de quem a septuagenária absurdamente desconfiou - dois anos depois fez concurso para ingresso na magistratura e hoje atua em comarca de entrância final.

A senhora violentada já mora no reino dos céus. E nunca se descobriu quem foi o autor da desbragada violência. Nem mesmo se houve o estupro.

As controvérsias transitaram em julgado.

Corrida de 'Excelências'

Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo mostrou que 31 cadeiras nos tribunais superiores - sendo duas do Supremo Tribunal Federal (STF) e quatro no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - deverão ser preenchidas a partir de 2023 pelo presidente que for eleito em 2 de outubro.

Semelhantes, mas diferentes...

Tese firmada pela Turma de Uniformização Cível dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro: "O consumidor tem dez anos para reaver cotas de condomínio de imóvel cujas chaves foram entregues com atraso". A ideia pode se espalhar estados afora.

Gol milionário

Pois, esta semana, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu ganho de causa à entidade futebolística. Pelas contas da "rádio-corredor", a P&G terá que desembolsar cerca de R$ 69 milhões. Não há trânsito em julgado.

Lembram do embrulho futebolístico de 2015, quando a Procter & Gamble, empresa controladora da Gillette, rescindiu de forma unilateral o contrato de patrocínio assinado com a CBF?

Nossa Senhora fica!

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sacramentou que "a intervenção do poder público municipal para o fomento do turismo em estância religiosa, como a instalação de esculturas em rotatórias de trânsito, não ofende a laicidade do Estado". Outro comando no mesmo caso: "Não se revestem de ilegalidade os investimentos da municipalidade de incentivar tal vocação turística, principal atividade econômica da cidade e da sua população".

Com estes fundamentos foi provida apelação do Município de Aparecida (SP), onde o fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Em 2019, a sentença julgara procedente uma ação civil pública movida pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, determinando "a proibição definitiva da construção de obras referentes aos '300 anos de bênçãos', ou qualquer outro projeto análogo, e que estejam em terreno público e/ou financiadas com recursos públicos". No julgado (agora excomungado...), a juíza Luciene Allemand também havia determinado "a remoção dos monumentos de caráter religioso espalhados pelo município".

O acórdão definiu que "não se confundem laicidade com laicismo, que são situações opostas". E sacramentou que "não é possível a defesa de direitos fundada no banimento dos credos, ainda que por agnósticos e ateus, pois no ordenamento jurídico brasileiro não há previsão para tanto". (Processo nº 1002030-14.2017.8.26.0028).