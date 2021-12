Ajuris elegerá Cláudio Martinewski como seu novo presidente

Nos primeiros momentos da tarde desta quarta-feira (8) - Dia da Justiça – a Ajuris (Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul) estará anunciando o nome do desembargador Cláudio Luís Martinewski como seu presidente para o biênio 2022/2023. Com apenas uma chapa inscrita – e atual vice-presidente administrativo da entidade – ele fará uma gestão de continuidade à administração do atual presidente Orlando Faccini Neto.

Martinewski formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pucrs. Foi procurador jurídico do Serviço Social da Indústria – Sesi/RS, de 1985 a 1987. Atuou como pretor, de 1987 a 1990. Assumiu o cargo de juiz em 1990. Tomou posse como desembargador em julho de 2014. Integra atualmente a 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS).

O vice-presidente da Ajuris será o juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre.

Como estão sendo as eleições

• As eleições ocorrem entre os dias 5 e 8 de dezembro. Em ambiente totalmente digital, o pleito foi realizado pelo sistema do Tribunal Regional Eleitoral. Durante as primeiras horas do pleito, no domingo (5), o sistema se apresentou lento e inconstante, normalizando por volta das 15h. A votação vai até amanhã às 12h.

• Os associados ativos e aposentados estão votando três vezes: Conselho Executivo, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. No Executivo, apenas concorre a chapa encabeçada por Martinewski.

• A segunda votação é para a formação do Conselho Deliberativo. Nesta eleição, o associado vota em um dos candidatos que estão em uma relação com 29 nomes. Os 15 mais votados passam a integrar o Conselho Deliberativo; os demais são considerados suplentes, observada a quantidade de votos recebidos.

• A terceira votação é para a formação do Conselho Fiscal. O associado vota em um dos cinco candidatos habilitados. Os três mais votados passam a integrar o CF; os demais são considerados suplentes, observada também a quantidade de votos recebidos.



Nominata dos candidatos ao Conselho Deliberativo