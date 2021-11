O advogado Leonardo Lamachia - do Grupo OAB Mais - venceu a eleição para a presidência da OAB gaúcha. O pleito, realizado nesta segunda-feira (22), ocorreu pela primeira vez em formato híbrido e virtual. As 106 subseções do Estado também elegeram suas diretorias. Compareceram em todo o Estado, 48.178 votantes.

A eleição teve a maior votação quantitativa da história da OAB/RS com 49.198 votos registrados. Destes, 29.502 votos foram atribuídos ao vencedor, correspondendo ao percentual de 67,67%. O segundo colocado Paulo Torelly (Chapa 2 - Somos [email protected] OAB - Muda OAB/RS) recebeu 14.093 votos válidos (32,33%). Vice-presidente do Instituto dos Advogados do RS e conselheiro estadual da OAB/RS, Leonardo Lamachia é irmão de Claudio Lamachia, que comandou a Ordem gaúcha durante seis anos; ele também foi o primeiro advogado gaúcho com inscrição no RS a presidir a OAB Nacional (triênio 2015-2018).

Compõem a chapa eleita para a futura gestão os advogados Neusa Rolim Bastos (vice-presidente), Gustavo Juchem (secretário-geral), Karina Contiero (secretária-geral adjunta) e Jorge Luiz Dias Fara (tesoureiro). “Assumo um compromisso com as demandas de cada colega de profissão em todo o Estado. Esta é a nossa marca desde 2007: o cumprimento absoluto de todos os compromissos assumidos em campanhas. O primeiro ato será instituir um programa de recuperação da advocacia para os colegas que sofreram com o cenário de crise econômica e paralisação dos processos durante a pandemia”, afirmou Leonardo, que será empossado em 1º de janeiro de 2022.

Nos últimos dias de campanha, ele anunciou que, “se eleito, uma das nossas primeiras ações, em 2022, será fazer com que os juízes voltem a residir nas cidades-sedes das respectivas comarcas, marcando presença em todos os fóruns, dois turnos, de segunda a sexta-feira.”