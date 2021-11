'Cannabis forense'

O desembargador aposentado Moacir Haeser conta para o colunista fato ocorrido nos anos 1980, quando jurisdicionava uma grande comarca do interior gaúcho. Certo dia, percebeu - num dos cartórios judiciais - diversos vasos com plantas, colocados na janela para apanhar sol. Poderia ser iniciativa de algum funcionário adepto da floricultura e quisesse alegrar o ambiente. Ou chá para a preparação de uma infusão para estimular os servidores - pensou o magistrado. Mas achou estranho.

Chegando mais perto da plantação, o juiz ficou então - ante o cheiro característico - ainda mais desconfiado. E logo questionou um funcionário: "O que é isto?". A resposta foi simplória: "É maconha que foi apreendida pela polícia e enviada junto com o inquérito. Nós não sabíamos o que fazer. Estamos regando e colocando no sol para que as plantinhas não morram".

O magistrado deu cinco minutos de prazo para que os espécimes fossem incinerados, lançando-se minuciosa certidão nos autos. E assim evitou-se que um eventual flagrante de drogas acontecesse dentro do próprio fórum.

Inadimplente não vota

Decisão judicial que permite que advogados inadimplentes no pagamento da anuidade à OAB participem do pleito eleitoral contraria a regulação que a própria entidade faz das eleições, já reconhecida legal pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão é do presidente da corte, ministro Humberto Martins. Ele sustou os efeitos de liminar que permitia que os advogados inadimplentes na OAB de Goiás participassem do pleito ali. A decisão foi dada em sede de suspensão de segurança. Antes, o pedido fora indeferido pelo TRF da 1ª Região. Contra essa decisão, a OAB-GO e o Conselho Federal da OAB manejaram recurso perante a presidência do TRF-1, que se considerou incompetente para apreciar o caso. (SS nº 3.349). O julgado monocrático é um claro recado para a pretensão da chapa oposicionista às eleições na OAB gaúcha.

Descuidos do poder público

O advogado Fernando Augusto Silveira Alves viu, sentiu-se incomodado e fotografou uma placa afixada pela Prefeitura na festejada e recentemente inaugurada pista de "skate" do trecho 3 da orla do Guaíba. Depois, enviou a "prova" ao professor de Português Paulo Flávio Ledur. Dentre cinco frases, todas continham o mesmo erro: verbo principal e seu auxiliar flexionados. Ora, sabemos que nessa situação o verbo principal descansa e faz o auxiliar trabalhar, ou melhor, flexionar. Aí vão apenas duas das cinco pérolas: 1) "O shape precisam estar em bom estado e não trincados"; 2) "Os oito rolamentos necessitam estarem limpos, girando com facilidade e não faltando". As demais frases no mesmo padrão... Pode não ter havido tombos no esporte, mas ocorreram sérios escorregões vernaculares.

Bom isso!

A gaúcha Tânia Regina da Silva Reckziegel, desembargadora do TRT da 4ª Região (RS), foi eleita ouvidora do Conselho Nacional de Justiça, onde já exerce a função de conselheira desde 2020. O mandato tem duração de um ano, com possibilidade de recondução. As atribuições da função de ouvidor(a) do CNJ também foram revisadas. Dentre elas, estão: a) viabilizar o exercício dos direitos de cidadania e fomentar a participação social, auxiliando na transparência institucional e na promoção da qualidade do serviço público; b) promover a efetividade dos direitos humanos ao ouvir, reconhecer e qualificar as manifestações apresentadas pelos cidadãos; c) atuar na defesa da ética, da transparência e da eficiência da prestação do serviço público; d) receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento até a sua efetiva conclusão.

Querendo escapar

A australiana BHP Billiton, que divide com a Vale o controle da encrencada mineradora Samarco, pediu esta semana à 12ª Vara Federal de Minas Gerais para parar de pagar as indenizações e os custos pela reparação da tragédia de Mariana, que hoje (5) completa seis anos. O desastre causou a morte de 19 pessoas e superlativos danos ambientais. Em outubro, o Tribunal de Justiça mineiro obrigou a Vale e a BHP a assumirem a conta, concluindo que as duas também são responsáveis pelo rompimento da barragem. A Samarco está em recuperação judicial.

A novela que não acaba

Parece notícia velha ou repetida. Mas o Palácio do Planalto aguarda que, ainda esta semana, ou no máximo na segunda-feira, Davi Alcolumbre marque a encrencada sabatina de André Mendonça. Faz quatro meses que Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no STF.

Dinheiro brasileiro-luso

O escritório que o BTG Pactual abriu em Lisboa em janeiro de 2020 - para atender os brasileiros de alta renda residentes em Portugal - já tem sob sua gestão o equivalente a R$ 10 bilhões. A grana de muita gente rica do Brasil escorre mesmo, esquentada, para Portugal. Ora, pois.

Orgulho, justo ali...

Eis o que mostra recente pesquisa do Data Favela, parceria entre o Instituto Locomotiva e a Central Única das Favelas do Brasil (Cufa). Para 96% dos entrevistados, morar na comunidade é "motivo de orgulho". A crise também não abala o otimismo da comunidade: 98% têm sonhos e 84% estão certos de que vão realizá-los. As perspectivas, nas favelas, para 2022 são boas: 73% acham que sua vida vai melhorar; 69% dizem que a pandemia não será um problema e 64% garantem que a vida na comunidade será melhor do que em 2021. De uma escala de zero a 10 para medir a felicidade, 57% se posicionaram entre 9 e 10; e a média ficou em 8,3. A pesquisa realizada em favelas de todo o Brasil teve 2.210 entrevistas com homens e mulheres a partir dos 16 anos. A margem de erro é de 1,8 pontos percentuais.

