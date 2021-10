Placas do carro: JUS 0000

Distribuída à Vara do Trabalho, em cidade interiorana, o diretor de secretaria fez breve leitura da petição inicial, para verificar se estavam presentes os requisitos para a notificação do reclamado. Seria mais uma entre inúmeras demandas postulando horas extras, não fosse a peculiaridade da prova requerida.

Diante do inusitado que acabara de ler, o servidor forense quase invadiu o gabinete do sempre formal juiz.

- Doutor, o reclamante era porteiro de motel e está pedindo horas extras. Pegava às 7h, tinha 45 minutos para almoço, ficava até as 20h - explicou.

- Se não houver urgência, inclua na pauta normal - determinou o magistrado.

- É que daí os autos vão rolar na vara, o que não seria recomendável... - observou o atento serventuário.

- Explique! - rebateu o magistrado.

- É que há um pedido antecipado, expresso e destacado de expedição de ofício ao Ciretran. O reclamante fotografou imagens e placas de 20 automóveis de clientes "habituês", nos períodos em que ele teria feito as horas extras. E desse jeito, quer sejam informados os nomes dos proprietários dos veículos, para indicá-los como testemunhas.

- Ora! Na audiência, eu indefiro o requerimento e pronto. Cabe à parte identificar as suas testemunhas - o magistrado tentou abreviar.

- Mas... as placas do seu carro são as primeiras da relação. E os servidores da vara podem perceber. Depois... o senhor sabe como é cidade do interior... - alertou o servidor.

Feições de frisson às avessas, o juiz abalou-se ante a surpresa.

- Se é assim, a tutela é de urgência. Abra um horário especial próximo, na pauta e só permita que os advogados das partes examinem os autos, pois pelos interesses familiar, social e público envolvidos, a partir de agora o processo tramitará em segredo de justiça - determinou.

Dez dias depois, na audiência, o magistrado estava com paciência e bom humor incomuns. Espicha daqui, puxa dali, recomenda acolá, conseguiu a celebração de um acordo - e com pagamento no ato. Mais: as partes expressamente renunciaram ao prazo recursal.

- Bom pra vocês, bom pra Justiça, bom pra cidadania da cidade - disse o juiz, levantando-se, estendendo a mão e cumprimentando as partes e seus advogados.

Na "rádio-corredor" local só se fala nisso. Mesmo que, ao final da audiência, o juiz tivesse ditado à escrevente uma frase arrematadora: "Já cumprido o acordo com o pagamento, arquivem-se os autos, mantendo-se o sigilo judicial".

"OAB Mais" ou "Muda OAB"?

Registradas as duas chapas que concorrem às eleições de 22 de novembro da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS). A situação ("OAB Mais") está definida com Leonardo Lamachia (presidente), Neusa Maria Rolim Bastos (vice), Gustavo Juchem (secretário-geral), Karina Contiero Silveira (secretária-adjunta) e Jorge Luiz Dias Fara (tesoureiro). A nominata dos seis candidatos ao Conselho Federal tem Greice Fonseca Stocker, Rafael Braude Canterji e Ricardo Ferreira Breier (titulares); Mariana Melara Reis, Renato de Costa Figueira e Rosângela Herzer dos Santos (suplentes). A oposição ("Somos [email protected] OAB/ Muda OAB/RS") registrou Paulo Peretti Torelly (presidente), Lúcia Liebling Kopíttke (vice), Lucas Souto Bolzan (secretário-geral), Lucia Helena dos Santos (secretária-adjunta) e Walther von Marées (tesoureiro). Seus seis nomes que concorrem ao Conselho Federal são: Jean Carlos Carbonera, Carmen Luisa Pio da Silva e Denis Rodrigues Einloft (titulares); Carmen Hein de Campos, Marcelo Jorge Dias da Silva e Simone Schroeder (suplentes).

Bandeira da advocacia

Amadeu Weinmann que - conforme o Espaço Vital antecipou na sexta-feira - desistiu de concorrer, como terceira via, à presidência da OAB-RS, enviou mensagem de reconhecimento aos que sustentaram seu nome: "Declaro o meu agradecimento ao apoio que tive. Advogado criminalista, em pleno exercício profissional, nunca fui dono de uma hipotética candidatura. Eu iria para a luta e o sacrifício. Não foi possível". Palmas para o Doutor Amadeu! Ele tem meio século de exitosa atividade na profissão.

A terceira via

Candidatíssimo à presidência da República, o ex-juiz Sergio Moro vai se filiar, em novembro, ao Podemos. A esposa dele, Rosângela, também. A avaliação do Palácio do Planalto é a de que Moro tem a antipatia da esquerda e perdeu parte da direita ao deixar o governo atirando. Muito a propósito, chega às livrarias em dezembro "Contra o Sistema de Corrupção", da Editora Sextante, escrito justamente pelo ex-poderoso ministro da Justiça. O lançamento será em grande estilo, com uma série de palestras do já pré-candidato por Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Porto Alegre.

Privatizações, nem tanto...

O governador Eduardo Leite é favorável a privatizar o Banco do Brasil e a Petrobras. Mas... se virar candidato do PSDB à presidência da República não fará disso tema de campanha; e nem do seu mandato - caso eleito. Ele disse isso a um interlocutor da advocacia gaúcha, na sexta-feira passada. Segundo o político gaúcho, "é preciso focar nas reformas mais urgentes e que já têm dificuldades suficientes para serem aprovadas no Congresso Nacional". Colocar essas duas estatais tão simbólicas como alvos de privatização embolaria o meio de campo. E atrapalharia a negociação de outras pautas.

Viagens frustradas

O pedido de reembolso foi o campeão de reclamações dos consumidores sobre o atendimento de companhias aéreas brasileiras no segundo trimestre de 2021: foram 41,6% das queixas, de acordo com relatório da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O segundo maior problema (21,9%) envolve preços promocionais anunciados e não cumpridos. E, em terceiro, "cobranças adicionais exorbitantes" por alteração de voos feitas pelos viajantes (14,8%). A campeã de reclamações foi a Gol: 241 a cada 100 mil de seus passageiros. Na mesma medição, seguem-se a Latam (177) e a Azul (63).

Copia e cola... e o que mais?