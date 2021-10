Escolha a sua senha...

Afeito rotineiramente às máquinas elétricas de escrever, o advogado sessentão concordara, afinal, em se submeter à era digital e aos contornos online. Assim, no incipiente home office, resolveu abrir uma conta de e-mail. Lembrando-se das vicissitudes da profissão, ele escolheu como senha a palavra "juiz", que lhe seria fácil memorizar. Mas o automatismo do provedor de e-mails tinha outros preceitos.

- Por favor, crie sua senha.

- juiz

- A senha deve ter mais de 8 caracteres.

- juiz que recebe auxílio-saúde

- A senha deve conter um caractere numérico.

- 1 juiz que recebe auxílio-saúde

- A senha não pode ter espaços.

- 1juizquerecebeauxíliosaúde

- A senha deve conter no mínimo um caractere maiúsculo.

- 1POBREjuizquerecebeauxíliosaúde

- A senha não pode usar mais de um caractere maiúsculo consecutivamente.

- 1PobreJuizQueRecebeAuxílioSaúdePagoPeloCidadão

- Crie uma senha mais curta, sem til, nem acento.

- 1PobreJuizQueMereceiaUm...

Foi então que o sistema acabou definitivamente com tudo, enfiando no monitor a seguinte mensagem: "Lamentamos informar que esta senha já está em uso por outro de nossos usuários. Tente nova opção, retornando ao passo inicial. Agradecemos por usar nosso sistema.

Ele é barato, eficiente e veloz! E é bem mais rápido do que esperar pela prolação de uma sentença".

O provecto advogado levantou-se da cadeira, foi à despensa da sua casa, pegou um martelo e quebrou o monitor. No dia seguinte, arrependido do exagero, bancou a compra de um novo equipamento.

Moral da história: os magistrados continuam recebendo auxílio-saúde, e breve talvez recebam o auxílio-home office.

E advogados, jornalistas e leitores não têm que se meter nisso...

Combinado?

O preço dos croques

O 5º Grupo Cível do TJRS finalizou, na quinta-feira (14), o julgamento do recurso de apelação na ação ajuizada pelo desembargador federal Rogerio Favreto contra o general da reserva Paulo Chagas. A origem do confronto jurídico remanesce ao plantão dominical de 8 de julho de 2018, no TRF da 4ª Região. Na ocasião, a pedido de três deputados federais petistas, o magistrado concedeu liminar, para imediatamente tentar colocar o ex-presidente Lula em liberdade.

O 5º Grupo Cível do TJRS, por maioria (3 x 2), confirmou a procedência da ação por dano moral, mas reduziu o valor indenizatório de R$ 40 mil para R$ 25 mil. A pedida inicial era de R$ 60 mil. A demanda se opõe à sugestão, posta pelo militar nas redes sociais, para que "fossem dados croques terapêuticos no desembargador". A expressão original é criação de Luiz Fernando Veríssimo, em "O Analista de Bagé".

Procedente a ação em primeiro grau, o relator Tulio Martins acolheu a apelação do general, concluindo pela improcedência: "No aspecto pessoal, destaco que o autor da ação é uma autoridade do Poder Judiciário, um agente do Estado, um homem instruído e experiente com um belo currículo profissional, sendo particularmente resguardado por garantias e prerrogativas inerentes à magistratura". Prosseguiu: "O limiar de tolerância de juízes - dentre os quais me incluo - deve necessariamente se pautar por uma resiliência muito superior à média das pessoas quanto àquilo que seja aceitável por não ser crime".

A desembargadora Thais Coutinho de Oliveira abriu a divergência: "Na essência, foi maculada a honra do demandante, ao ser vinculada a sua atuação como magistrado com convicções político-partidárias" (...) "além de incitação de seus seguidores a demonstrarem, pessoalmente, sua contrariedade". E arrematou: "O excesso que lesa a honra individual e constitui ataque pessoal há de ser reprimido, sob pena de incentivo à polarização e achaques políticos que cada vez mais se proliferam, descambando muitas vezes para o campo do ódio".

Pró Favreto votaram também os desembargadores Jorge Alberto Pestana e Eduardo Kraemer. O desembargador Marcelo Müller acompanhou a divergência. Não há trânsito em julgado. O advogado Paulo Petri da Silva atua em nome do magistrado. (Proc. nº 5025614-40.2018.4.04.0000).