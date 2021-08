Não mais do que de repente...

Primeira semana de março de 2020 - a pandemia ainda era um risco distante - há um coquetel do lançamento de um novo produto de argentário banco. Um cliente, notoriamente conhecido por sua falta de memória, toma mais um drinque enquanto conversa, feições depressivas, com os circunstantes.

De repente surge um cidadão de nariz empinado, barriguinha saliente, puxando assunto:

- Olá! A confraternização está boa, não é mesmo?

- Ótima! - responde o primeiro, sem muito interesse.

Mas o recém chegado prossegue:

- Muito prazer, eu sou o Doutor Menezes, magistrado aposentado.

- Olá, Menezes, eu sou o Souza - diz o homem comum.

- Eu me aproximei porque, profissionalmente, a sua feição me parece meio familiar. Acho que já o vi antes. Talvez tenhamos nos encontrado em alguma audiência, ou julgamento.

- Não, não sou advogado!

- Então, quem sabe, o senhor compareceu como autor, réu ou testemunha de algum processo. Será que dei uma sentença que lhe foi favorável ou desfavorável?

- Nada disso! Sou apenas o sério administrador financeiro de uma empresa de telefonia. E detesto fóruns, audiências, juízes, promotores, etc.

O Doutor Menezes pensa alguns instantes e então dispara:

- Espera aí, Souza... Você por acaso era casado com a Helena Guilhermina Aldrovandi Santoro de Souza?

O homem se espanta:

- Era sim! Mas nos separamos em 2007! Por que você está me perguntando isso?

E o douto jubilado responde:

- Ah... Eu estava mesmo com a sensação que já tinha dado alguma sentença contra você!... É que eu me casei com ela. Desculpe.

E, de fininho, o excelentíssimo senhor doutor Menezes se afasta. Logo se apruma em roda próxima. Nesta, de repente, vem à baila o tema dos penduricalhos e das férias de 60 dias. O douto jubilado também se distancia.

Mera coincidência, no mesmo momento, a cantora - com a moldura musical de um sax barítono - entoa versos de Vinicius de Mores:

"De repente não mais que de repente/ Fez-se de triste o que se fez amante/ E de sozinho o que se fez contente/ Fez-se do amigo próximo, distante/ Fez-se da vida uma aventura errante"...

O Doutor Menezes bateu em retirada. E o Souza seguiu libando.

Bandido de toga

A ministra Isabel Galloti, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu pedido do Ministério Público Federal e prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar do desembargador Mario Guimarães Neto, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele está denunciado por envolvimento com organização criminosa ligada ao setor de transportes públicos. A ação penal nunca termina... Segundo a denúncia, dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) fizeram pagamentos ao desembargador para assegurar a obtenção de decisões judiciais favoráveis. (APn nº 970).

Acontece que...

O magistrado Guimarães, durante o ócio, segue recebendo seu salário. É garantia dada pela Lei Orgânica da Magistratura. E não tem jeito de surgir uma lei que - modificando a Loman - acabe com a mamata.

O presidente nacional

Com cinco meses e meio de antecedência está definido quem será o novo presidente da OAB nacional. Será o amazonense José Alberto Simonetti, 43 anos de idade, atual secretário-geral da entidade. Ele tem o apoio de 24 das 27 seccionais estaduais (incluindo Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Como o Estatuto da Advocacia exige o mínimo de seis apoios seccionais para o registro de candidaturas, não há mais suficiência para o registro de adversário(s). A eleição indireta será no dia 31 de janeiro de 2022, com posse no dia imediato. A antecipada definição derrubou os planos presidenciais de três dos cinco dirigentes do Conselho Federal (CF) da OAB: Luiz Viana Queiroz, baiano, atual vice-presidente; Ary Raghiant Neto, mato-grossense-do-sul, atual secretário-geral adjunto; e José Augusto Araújo de Noronha, paranaense, atual diretor-tesoureiro - que apoiava a possível candidatura de Cassio Lisandro Telles, atual presidente da OAB do Paraná.

O presidente gaúcho

A 100 dias das eleições seccionais da OAB gaúcha, apenas o grupo OAB Mais tem - pública e politicamente - mostrado articulação. O foco é a candidatura de Leonardo Lamachia, que tem ocupado os espaços. Ele é irmão do ex-presidente Claudio Lamachia. Ainda não há notícias de que a oposição esteja forte e efetivamente se articulando.

"Rádio-corredor" informa...

A "emissora advocatícia" tem difundido, sem mesuras, que o atual presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, será um dos nomes na lista de seis conselheiros federais (três titulares e três suplentes) pelo Rio Grande do Sul. Seguramente, ele não ocupará nenhum dos cinco cargos diretivos no CF-OAB no triênio que começa em 1º de fevereiro de 2022. Mas pleiteará um destes cinco postos: a) Presidência da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados - CONCAD, que é um órgão que reúne as 27 Caixas de Assistência dos Advogados do Brasil; b) Presidência do FIDA - Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados); c) Presidência da Comissão de Direitos Humanos da entidade; d) Representação da OAB no Conselho Nacional de Justiça; e) Ou representação da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público. Breier negou com cautela, ante indagação feita pelo Espaço Vital. Disse que "nada ainda está definido". E explicou: "O foco da OAB/RS e o meu próprio são as demandas para solucionar os múltiplos problemas que a atual prestação jurisdicional apresenta". Ele evitou falar na sigla TJ-RS.

Estatística

Ainda há 2.617 advogados a mais do que advogadas no Brasil - os dados são oficiais, da OAB nacional - tabulação fechada no domingo. O placar é de 613.706 a 611.089. No Rio Grande do Sul segue tranquila a superioridade do gênero feminino: elas são 45.237; eles, 43.639. Na estatística das OABs estaduais, as advogadas já são maioria em 12 seccionais; por enquanto perdem em 15. O maior contingente feminino está no Rio de Janeiro: 75.875 a 70.802.

Duas baixas