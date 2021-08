Por Lenio Streck, jurista

A propósito do 11 de Agosto - Dia do Advogado - comemorado na quarta-feira (11), conto-lhes uma anedota só para aliviar a tensão e que tem a ver-com-tudo-isso que estamos sentindo no Brasil.

Depois de um almoço pago pelas associações de classe de cada comensal (menos de um, como verão), saem do restaurante um magistrado, um membro do Ministério Público (MP), um defensor público, um delegado federal, um conselheiro de tribunal de contas, um procurador federal e... um advogado.

Eis que, de um chute em uma garrafa, exsurge um gênio, que concede um desejo para cada um dos convivas.

O juiz, é claro, foi o primeiro a pedir: "Quero uma República só de juízes. E República com 'R' maiúsculo!"

Instantaneamente, o magistrado foi atendido.

O membro do MP pediu uma república só de promotores e procuradores, e assim por diante, até chegar a vez do advogado público, que pediu uma república... só de advogados públicos dos mais variados.

E o advogado privado ficou ali, solito, com seu terno surradinho (aliás, ele teve que pagar o seu próprio almoço).

Então, o gênio lhe perguntou:

- Doutor, o que vai pedir?

E o causídico respondeu:

- Não quero nada. Apenas um cafezinho.

O estagiário então levanta uma placa com os dizeres: "A anedota é autoexplicativa; ela se autodestruirá em 30 segundos".

E ninguém ficou ferido na experiência. Todos os protocolos tinham sido seguidos.

Et cetera é demais...

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restringiu uma ordem judicial de entrega de dados do Google para uso em investigação criminal que trazia termos genéricos e terminava com o termo et cetera. O termo em latim, abreviado e amplamente usado como etc., traduz a ideia de "e os restantes" ou "outras coisas". O caso trata da investigação de um furto de caixa eletrônico, com o uso de maçaricos em Bagé (RS).

O juízo da 1ª Vara Criminal dali determinara que o Google enviasse informações de qualquer pessoa que tenha transitado no raio de 500 metros do local do crime, na data do ocorrido, entre 2h30min e 5h. Para o ministro Sebastião Reis Júnior, relator do mandado de segurança julgado na terça-feira (10), tal requisição "é incompatível com uma ordem judicial que vulnera direitos fundamentais". (RMS nº 59.716).