As buzinadas no motel

O advogado Ronaldo Sindermann recorda para o Espaço Vital uma gostosa história que faz parte dos anais da "rádio-corredor" advocatícia.

Assim, relata que um operador do Direito estava cometendo adultério com uma garota em um motel. De repente, toca o celular e, sem pensar, o hóspede comete o erro de atender. Quem está ligando é a esposa dele.

- Onde tu estás? Eu liguei para o teu gabinete e disseram que, depois da audiência, tinhas saído...

- Estou no trânsito!

- Então, buzina que eu quero ouvir.

- Querida estou na frente do complexo hospitalar da Santa Casa, aqui na Rua Professor Annes Dias.

- E daí?...

- Aqui é proibido buzinar.

Entrementes - nu - o douto vai descendo as escadas, rumo à garagem do apartamento, em direção ao seu veículo estacionado.

- Então, assim que passares a Santa Casa, o Hospital São Francisco, o Dom Vicente Scherer e o Santo Antonio, buzina que eu quero ouvir - diz a esposa, quase ordenando.

Vinte segundos depois, já dentro do veículo, o adúltero aciona a chave da ignição e responde aliviado:

- Querida, agora já posso buzinar. Estou na Avenida Independência, passei o Colégio Rosário, e estou quase chegando à esquina da Barros Cassal.

Então, ele firma o dedo na buzina: beep, beep, beep... - e por aí se vai. Escuta, então, uma amorosa fala:

- Perdão, amor, por eu ter duvidado. Não precisavas ter buzinado tanto. Cuidado com os azuizinhos!

Ligação encerrada, o homem sobe de volta para o aposento, onde a acompanhante é solidária para que ele desista do restante da jornada de Eros.

Na saída o recepcionista do hotel, faz um pedido: "Entendo que talvez o senhor tivesse se emocionado com alguma coisa. Mas, lembro que, em respeito aos demais hóspedes, não é permitido buzinar em nosso estabelecimento"...

Atualmente, o douto está nas instâncias superiores. E não se fala mais nisso...

Luiz XV e o Senado

O Senado lançou edital para a compra de 107 móveis para cinco apartamentos funcionais. A Casa gastará R$ 511 mil; serão sofás, mesas, cadeiras, etc. O pregão será na próxima terça-feira (29). O maior valor reservado é para aparadores. Serão comprados 12, com pés em estilo Luiz XV, cotados em R$ 91,5 mil - assim, preço unitário de R$ 7.625. As novidades substituirão peças "sem condições de uso", em unidades já habitadas por parlamentares...

Infeliz aniversário

O Plano Real estará completando 27 anos no dia 1º de julho. O que restou dele é que uma cédula de R$ 100 atualmente vale, comparativamente, apenas R$ 14,73 - uma desvalorização de 85,27% Presentemente, com R$ 100 na mão - ou nos cartões de crédito e débito - compra-se pouco menos de 15% do que era possível adquirir em julho de 1994.

'Vacina de vento'

Lembram da técnica de enfermagem Rozemary Pita, que ganhou notoriedade nacional acusada de aplicar uma "vacina de vento" em um idoso de 90 anos em fevereiro? Pois ela teve homologada uma transação penal na 1ª Vara Criminal de Niterói (RJ). Após ficar três meses sem renda por ter sido impedida de exercer a profissão, Rozemary pagará prestação pecuniária de um salário-mínimo. Também prestará serviços comunitários por três meses. Ambas em favor de entidade pública ou de interesse social.



Juizite às claras

O 5º Colégio de Presidentes da OAB/RS - gestão 2019/2021 - realizado na sexta-feira passada (18), por meio de videoconferência, reuniu os 106 dirigentes das subseções do Estado. No encerramento, foram divulgadas 10 recomendações da classe. Três delas chamam a atenção. Uma reiterando "a necessidade de maior agilidade do TJ-RS na digitalização da totalidade dos processos físicos". Outra: pedindo "absoluta transparência deste procedimento de digitalização pela corte, com a divulgação periódica dos dados, índices e números do trabalho". E a mais envolvente: o requerimento ao TJ-RS da "publicação, com periodicidade mensal, de relatório de produtividade detalhado por comarca". Junto foi um recado: "Para a análise da garantia do acesso à Justiça em todas as comarcas, será insuficiente a publicação de dados gerais".

Elas na Ordem

Na OAB gaúcha, a superioridade do gênero feminino bateu, ontem, o gênero masculino por mais de 1.500 inscrições - a diferença é de 1.516, para ser exato. O total de inscritos é 88.644; e os números são 45.080 (elas) e 43.564 (eles). Detalhe: a diferença maior entre advogadas e advogados está na faixa etária dos 26 a 40 anos; as mulheres são 21.129; os homens, 14.350.

Absolutamente nada

O ministro Marco Aurélio Mello informou oficialmente que adiou de 5 para 12 de julho a data de sua aposentadoria compulsória no STF. Isso significa o seguinte: nada, absolutamente nada. Afinal o recesso no Supremo começa na sexta-feira 1º de julho.

Situação degradante

Em decisão colegiada inédita, a 5ª Turma do STJ mandou contar em dobro todo o período de pena cumprido, por um detento, em situação degradante e desumana. A reclusão estava ocorrendo no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu (RJ). Foi a primeira vez que o tribunal aplicou o "Princípio da Fraternidade" para decidir pelo cômputo da pena de maneira mais benéfica ao condenado. A decisão caracteriza um importante precedente capaz de ser aplicado na resolução de situações semelhantes. Assim, o condenado poderá alcançar o tempo necessário para a progressão de regime e o livramento condicional. Essa análise caberá à Justiça do Rio de Janeiro. (RHC nº 136961).

Voltagem automobilística

Veículos elétricos compartilhados do Banco Itaú começaram a circular, ontem em São Paulo, em parceria com a Enel X. O projeto piloto, semelhante ao das bicicletas, destina-se inicialmente a 500 funcionários do banco. As primeiras estações de carregamento estarão em unidades administrativas que o Itaú tem em São Paulo. A expectativa é de que o serviço seja expandido para o público paulista no segundo semestre. Para Porto Alegre, talvez a partir de março de 2022.

Bomba branca