O (in) jurídico impasse conjugal

Uma semana antes do começo da pandemia - que paralisou processos físicos e até os eletrônicos... - na audiência de uma ação de interdição de cunho parcial, estão presentes a interditanda (esposa), o autor (marido), o advogado deste, o perito médico e a promotora de justiça.

A pauta é ouvir aquela senhora cinquentona que sofreria de um problema psiquiátrico moderado. Tudo transcorre normalmente até o momento em que a interditanda, encabulada, dirige-se ao juiz:

- Doutor, posso falar direto com a promotora?

- Sim, pode - concorda o magistrado.

Há um hiato e, então, a interditanda relata:

- Doutora, eu sei que a senhora proibiu o meu marido de ter relações sexuais comigo. Mas agora eu estou melhor. Gostaria que ele fosse, então, autorizado a fazer amor comigo. Eu estou necessitada, quase subindo pelas paredes...

Há, por segundos, um silêncio sepulcral. A promotora denota uma expressão desconcertada, mas apressa-se em esclarecer:

- A senhora está enganada. Eu nunca falei que o seu marido deixasse de fazer amor com a senhora. É invenção dele! Talvez seja até mera desculpa...

O marido, desorientado e sem jeito, balbucia para a esposa:

- Depois eu explico, foram coisas do juridiquês... Fica quieta!

A rápida escusa é ouvida por todos os circunstantes. E logo, com feições de contrariedade, a promotora atalha:

- Se eu fosse a senhora exigiria do seu marido que faça amor, todos os dias. Eu nunca conversei com ele, e não existe isso de proibir marido e mulher de terem relações íntimas.

A interditanda conclui com delicadeza:

- Agradeço à senhora pelo esclarecimento. O meu marido deve ter entendido mal...

O juiz rende-se à espontaneidade da situação e pergunta à representante do Ministério Público se quer que se consigne o esclarecimento na ata de audiência. Isso dá azo a que pipoquem sorrisos verdadeiros.

No termo - com cautelosa objetividade - constou assim: "A interditanda foi devidamente esclarecida pela doutora promotora de justiça de que não existe nenhuma recomendação ministerial, ou decisão judicial, que proíba as relações sexuais do casal".

Transitou em julgado. De 20 de março de 2020 para cá - nos poucos dias em que o fórum abriu regularmente - ficou-se sabendo que o marido vem prestando contas dos valores que recebe em nome de sua esposa. E, sobre as cifras, a promotora segue exercendo vigilância constante e implacável.

Acerca do relacionamento íntimo do casal nada de novo se soube. É questão ínsita ao sigilo do lar conjugal.

>>>>

(*) Adaptado a partir de conto escrito pelo juiz Antônio da Rocha Lourenço Neto. Publicado originalmente em "A Justiça Além dos Autos", edição do CNJ.

Prêmio, prêmios...

O TRT-RS anunciou ser "finalista do 'Prêmio Cooperari' com seu projeto que já reduziu em quase 20 mil processos o resíduo de recursos de revista". A premiação reconhece iniciativas regionais que podem ser adotadas nacionalmente para modernizar a Justiça do Trabalho. Os vencedores serão escolhidos por votação popular. Mas... vejam bem: 20.700 processos ainda aguardam exame de admissibilidade. Será que as pilhas serão zeradas até o próximo 29 de fevereiro? Seria um prêmio para partes e advogados.

Um plano

Foi protocolado, ontem, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que cria o plano de carreira dos servidores do Judiciário do RS. A proposta enxuga a sequência de etapas da profissão, estruturando-as em níveis e classes, e cria um sistema interno de promoções e progressões. Estas dependerão de avaliação de desempenho dos servidores. No futuro, com a extinção de cargos, permanecerão apenas seis carreiras, em substituição às 48 que existem hoje. Para juízes e desembargadores, nada muda. Demanda histórica dos servidores do Judiciário gaúcho - que reclamam serem os únicos do País sem um plano de cargos e salários = a iniciativa promete "tornar a carreira mais atrativa. Facilitando a gestão dos recursos humanos, ao acabar com a vinculação de cargos com comarcas". Aprovada a lei, o Judiciário poderá deslocar os servidores de uma comarca a outra, de acordo com a necessidade. O plano de carreira não prevê impacto financeiro imediato; afinal a Lei Complementar Federal nº 173/2020, ao balizar a ajuda federal a estados e municípios durante a pandemia, proibiu reajustes ao funcionalismo até o final de 2021. Assim, a repercussão começará apenas a partir das progressões de servidores.

Outro plano

A sociedade espera do Judiciário do RS mais um outro plano: que implante a eficiência da prestação jurisdicional. Depois de um habitual reconhecimento (não unânime) de estar entre "as melhores", a Justiça gaúcha está hoje, em produtividade e rotinas, entre as piores. Tal situação foi desencadeada a partir de fevereiro de 2018 e "explodiu" com a greve dos servidores em setembro de 2019; Em plena era do processo eletrônico - anunciado no RS como "solução para tornar a prestação jurisdicional mais célere" - fóruns e tribunal têm um desempenho de antanho. Não conseguiram resolver a questão da digitalização e convivem com múltiplos "elefantes brancos" que abrigam cerca de dois milhões de processos físicos. Sem números oficiais exatos que possam dar a exata quantificação do monstrengo, não é de estranhar a crítica da advocacia gaúcha. Esta estima que as pilhas insolúveis somam três milhões de ações judiciais.

Coisas de milhões

O Comitê Olímpico Brasileiro - que é a entidade máxima do esporte no Brasil - anunciou ontem a XP Inc. como o seu novo patrocinador máster para os Jogos Olímpicos de Tóquio e da França. Em volume (não revelado) de dinheiro será o maior patrocínio da história da entidade. A XP é uma empresa brasileira de gestão de investimentos; atende clientes no Brasil e tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, New York, Miami, Ilhas Cayman, Londres e Genebra. Atualmente com aporte de capital inglês, ela teve origem em Porto Alegre em 2001, criação de Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonnave, batizada de XP Investimentos CCTVM S.A. como "empresa de agentes de investimento independentes".

Ação virucida

É virucida mesmo! A Anvisa está analisando dois pedidos de registro de "cartões anticovid". Eles serviriam para, ao toque digital, proteger - e curar - em poucos minutos, quem está infectado. Segundo a agência, "são cartões impregnados com determinada substância que - segundo os pretendentes ao registro - teria ação virucida". Como os processos são sigilos, os nomes dos requerentes não são divulgados.

A propósito