Seja gentil, você está sendo gravado!

Em tempos novamente conflituosos nas relações entre advocacia e magistratura, surge uma sugestão legal (no amplo alcance do vocábulo), partida da advogada Simone Maria Serafini, com escritório em Bento Gonçalves. Ela propõe que os litigantes - e o próprio Poder Judiciário - passem a gravar imagens e sons das audiências, com respaldo nos parágrafos 5º e 6º do artigo 367 do Código de Processo Civil. A proposta veio a partir de um questionamento: "Quem nunca foi destratado por um(a) juiz(a) irritado(a) ou pouco gentil, cuja descortesia influenciou no bom andamento da audiência?"

Simone relatou ao Espaço Vital peculiaridades ruins de uma recente audiência virtual. Ela estava na comarca onde reside o autor. A juíza estava em outra cidade; a parte adversa com suas testemunhas em terceiro local. A magistrada estava irritadíssima; o sistema de comunicação funcionava mal; era final da tarde; várias testemunhas ainda seriam ouvidas.

A magistrada constantemente dizia estar cansada, repetindo que começara a trabalhar às oito da manhã... Não se dera conta de que advogados, partes e testemunhas também estavam no mesmo barco. A horas tantas, a "excelência" perdeu a paciência com a testemunha que não conseguia mensurar o que era "muito" ou "pouco" com relação aos salários comparados.

Interrompendo a já apavorado depoente, a magistrada ordenou que ele fosse objetivo. E, despiciente, usou o seguinte mau exemplo: "Meu senhor, pense da seguinte forma; o que eu recebo como juíza para ti é muito, mas para mim é pouco. Entendeu?"

Tal falta de respeito obviamente não teve registro em ata. O insólito ficou somente entre os que presenciaram tal destempero e, após, trocaram lamúrias e críticas. A advogada Simone Serafini avalia que "melhor teria sido que toda a audiência tivesse ficado gravada, com cópias acessíveis à corregedoria, aos advogados e, até mesmo à partes".

Gravações oportunas podem trazer lições preciosas. Como, por exemplo, que a urbanidade tem profunda afinidade com a humildade. E que a arrogância - que muitas vezes esconde o despreparo - é o seu oposto.

Ontem, a advogada Serafini tomou sua própria decisão pessoal. Comprou um celular novo e a partir da próxima semana, vai gravar todas as audiências judiciais de que participar.

O que está na lei

Art. 367 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015: "§ 5º - A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica". "§ 6º - A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial".

Mascarando o vínculo

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) reconheceu o vínculo empregatício de um trabalhador que foi despedido pela Aplub (antes de sua falência), mas continuou prestando serviços de informática para ela. Ficou comprovado que o trabalhador permaneceu em uma relação de emprego, mesmo após passar a atuar como pessoa jurídica: havia pagamento mensal; suas atividades estavam subordinadas a superiores hierárquicos da empresa; ele comparecia diariamente à sede para prestar serviços de forma pessoal. (Processo nº 0021622-14.2015.5.04.0022).

Origem não comprovada

A União pode cobrar Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre depósitos não comprovados em conta bancária. Por 9 x 2 votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei nº 9.430/1996, que caracteriza como "omissão de receita ou de rendimento" os valores creditados em conta bancária aos quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados nas operações. O caso é gaúcho. A Receita Federal lavrou auto de infração contra o empresário Celso Zucolotto - com atuação financeira em Novo Hamburgo e Santa Maria - por ausência de recolhimento de Imposto de Renda sobre movimentações não declaradas nos anos de 1998, 1999 e 2000. Zucolotto sustentou que ele e a esposa mantinham uma conta conjunta com movimentações financeiras de depósitos em cheques, dinheiro ou títulos, oriundos de clientes "que operavam empréstimos, junto ao casal". Posteriormente, eles criaram a Financel Factoring Fomento Mercantil Ltda. O acordão do Supremo ressaltou a impossibilidade de reexaminar fatos e provas constantes nos autos, conforme a Súmula nº 279, e fixou a seguinte tese: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". A execução ajuizada pela Fazenda Nacional tem muitos cifrões: R$ 14.687.316,39. (RE nº 855.649).

Motorista agressor

A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou em R$ 5 mil o valor da indenização que a Uber e um motorista do aplicativo terão de pagar a um passageiro que foi agredido durante uma viagem. O caso aconteceu em 2018, após a vítima comentar que o motorista - que havia demorado a localizar o ponto de embarque - "deveria conhecer melhor as ruas da cidade". A partir daí o passageiro foi xingado, perseguido ao descer do carro e levou tapas e socos até ser socorrido por um policial. A decisão: "A Uber e o motorista participaram de um contrato de prestação de serviço e por ele são responsáveis".

Racismo estrutural

A Educafro, o Centro Santo Dias de Direitos Humanos e o Odara Mulheres Negras ajuizaram na quarta-feira (12) a primeira ação civil pública que pede a erradicação do racismo estrutural no ambiente de trabalho no Brasil. A demanda está na 35ª Vara do Trabalho de Salvador (BA) contra o grupo Atakadão - Atakarejo da Bahia, por causa da morte de dois homens negros, no último 29 de abril, motivada por ações violentas seguranças da rede de supermercados (e hora de, tristemente, lembrar do caso Carrefour, em Porto Alegre). As ONGs baianas afirmam que "o ambiente de trabalho da empresa está contaminado pela violência racial, permitindo que funcionários recebam ordens que provocam agressões a pessoas negras por motivo fútil, constituindo-se um caso de racismo estrutural. A ação pede uma indenização de R$ 200 milhões para a comunidade negra. O valor seria convertido prioritariamente em bolsas de estudo.

Acessibilidade descumprida