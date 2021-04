Sem fura-fila

A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais tentou - sem êxito - derrubar, no Supremo, a decisão do TRF da 1ª Região que suspendeu permissão à entidade para importar vacinas contra a Covid-19 para aplicação em seus filiados. A entidade havia conseguido liminar da 21ª Vara Cível da Justiça Federal no DF, com autorização para a importação do imunizante

O ministro Nunes Marques não conheceu o recurso por razão processual: é que a associação não esgotou os recursos nas instâncias inferiores antes de recorrer ao STF.

Depósito milionário

O Carrefour depositou na quarta-feira (28) R$ 1,1 milhão para Milena Alves, viúva de Beto Freitas, assassinado em 19 de novembro de 2020, na véspera do Dia da Consciência Negra, na unidade supermercadista do bairro Passo dAreia, em Porto Alegre. É mais um capítulo da quizila entre Milena e o Carrefour, ainda sem ter sido fechado acordo entre as partes. O valor de foi depositado em conta para consignação extrajudicial e corresponde à indenização oferecida pela rede francesa. Outros R$ 100 mil foram transferidos diretamente para a conta pessoal de Milena para gastos mais urgentes. Ela é a única com a negociação de indenização em aberto.

Mercado flamenguista

Foi o clube carioca que procurou a empresa de comércio eletrônico para o certeiro chute inicial das tratativas. Basicamente, tudo foi amarrado por encontros virtuais, via aplicativo Zoom. As negociações duraram dez semanas.

Alta costura

O MPF considerou que, "ainda que a conduta do presidente da República possa ser considerada não plenamente compatível com o princípio da impessoalidade, as circunstâncias não indicam gravidade suficiente para ensejar a responsabilização cível ou criminal".

O Ministério Público Federal arquivou representação contra Jair Bolsonaro por possível violação ao princípio da impessoalidade por promover seu alfaiate em cerimônia no Planalto. Em dezembro passado, o presidente e Michelle Bolsonaro inauguraram, no Planalto, exposição das roupas que usaram na cerimônia de posse em janeiro de 2019. Em discurso, Bolsonaro disse que ganhou as roupas do alfaiate, que hoje tem ateliê em Brasília: "Quanto mais ternos eu fizer lá, mais eu ganho aqui".

Convocação & aviso

Ante a intromissão desrespeitosa ocorrida no nosso maquinismo, a Corte já está providenciando a liberação do individual e necessário auxílio-financeiro anti invasão".

A Caipirinha valiosa

O discreto colecionador Goshima - paulista e com perfil low profile - já tem o "Caipirinha" na parede de sua casa em Campos do Jordão (SP) desde fevereiro. Ele possui um acervo precioso não só de obras de arte, mas também de livros raros e documentos autografados por grandes personalidades. E caros automóveis clássicos também.

No caso da “A Caipirinha”, o STJ negou o recurso especial interposto por Carlos Eduardo Schahin, que afirmava ter comprado a obra do pai, o empresário Salim Schain. Foi mantida a decisão do TJ-SP que considerou que o quadro era dos credores de Salim que, a seu turno, já o haviam leiloado em dezembro.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, esta semana, que a obra de arte mais cara já vendida no Brasil - “A Caipirinha”, de Tarsila do Amaral - continuará nas mãos do colecionador Luís Goshima. Ele, em dezembro de 2020, em leilão judicial, arrematou o quadro por R$ 57,5 milhões. Tal valor foi dez vezes maior do que o recorde anterior, que pertencia a “Vaso de Flores”, pintado por Guignard e leiloado em 2016.

A propósito

Câmeras indiscretas

Segundo o processo, a instalação fora com o intuito de evitar a ocorrência de furtos nos armários dos funcionários, localizados dentro do vestiário. "Não pode a requerida, sob o pretexto de evitar furtos, expor a intimidade de seus funcionários. A colocação de câmeras de monitoramento dentro do vestiário se caracteriza como danosa ao trabalhador", já tinha apontado a sentença. (Proc. nº 0020341-48.2017.5.04.0282).

A presença de câmeras em vestiário - masculino ou feminino - causa danos morais a trabalhadores, decidiu a 6ª Turma do TRT-RS, ao condenar a empresa Brado Logística S. A., de Esteio (RS), a pagar indenização (R$ 5 mil) por danos morais a um empregado. Ele se sentiu humilhado pela existência de aparelhos de vídeo no vestiário onde realizada a troca do uniforme. Segundo o julgado, a presença do equipamento no vestiário, por si só, causa constrangimento aos usuários, sendo irrelevante o fato de o foco da filmagem estar direcionado para os armários e corredores.

Fuga admitida

Deixar o local do acidente de trânsito sem prestar socorro não configura, necessariamente, dano moral. Com este entendimento, a 4ª Turma do STJ deu provimento a um recurso especial para afastar a decisão de segunda instância, que concluíra pelo cabimento da reparação. Em primeira instância, o pedido de uma motociclista, vítima do acidente de trânsito, foi julgado improcedente. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a decisão foi parcialmente reformada, porque "a evasão - sem assistência à motociclista - é, por si, causa suficiente para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais".

Para o relator do recurso, ministro Antonio Carlos Ferreira, "conquanto reconhecer que a evasão do réu pode de fato causar ofensa à integridade física e psicológica da vítima, há também a possibilidade de, no contexto, não existir violação a direito da personalidade, razão pela qual há relevância em avaliar as particularidades envolvidas". Segundo o voto, "entre as peculiaridades que devem ser examinadas, está a existência ou não de pessoas feridas gravemente, se houve socorro por terceiros, se a pessoas ferida estava consciente, se o atraso do socorro resultou em alguma sequela à vítima etc." O julgado definiu que, no caso concreto, a indenização por danos morais não seria cabível.

Para o relator, a decisão do tribunal estadual negou vigência aos artigos 186 e 927 do Código Civil. Estes dispõem sobre a reparação por ato ilícito, caso este cause efetivamente dano a outrem. (REsp nº 1.512.001).