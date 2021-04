Dos tapas à tortura

O assassinato do menino Henry Borel, de 4 anos, escancarou a violência doméstica contra crianças e adolescentes no Brasil. Diferentes tipos de agressão provocam, em média, a morte de 28 crianças e adolescentes por dia no País. O número total chega a 103.149 jovens de 0 a 19 anos no período de janeiro de 2010 a agosto de 2020. Os dados foram compilados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) a partir de registros do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), vinculado ao Ministério da Saúde.

Agressões e acidentes são as maiores causas de morte de recém-nascidos até jovens de 1 a 19 anos. Os números são terrivelmente altos, mas especialistas alertam que há também subnotificação sobre o tema. Antes de levar à morte, os registros indicam que a violência intrafamiliar se tornou progressiva e ocorreu em repetidas situações, como no caso de Henry, morto em 8 de março. Entre os tipos de agressão que levaram a óbito estão afogamento, tiros, abuso sexual e enforcamento.

Na faixa etária de Henry, 1.047 crianças de 1 a 4 anos morreram em decorrência de agressões, em estatística que abrange 10 anos e 8 meses. O total sobe para 6.539 para jovens de 10 a 14 anos e para 85.006 na faixa etária dos 15 aos 19 anos. Terrível tirania tempestuosa.

Isso não é o céu

No inferno de quizilas jurídicas, Maria do Céu litiga contra outros membros da família do falecido, para ser reconhecida como herdeira. Ela atualmente vive com a ajuda financeira de alguns amigos. E não tem para onde ir.

Maria do Céu Harris, a ex-companheira de João Gilberto, ídolo da bossa nova falecido em 2019, está pedindo à Justiça do Rio de Janeiro a suspensão da decisão que ordenou o seu despejo do apartamento em que os dois viviam no Leblon.

Duzentos mil hábeas

O STF recebeu na segunda-feira (5) da semana passada o pedido de habeas corpus nº 200.000, oriundo de São Paulo. Busca revogar a prisão preventiva de um homem preso com um revólver. Esse número revela a propagação de HCs na corte suprema. Entrando na história do STF fica-se sabendo que o primeiro pedido desse tipo foi impetrado em 1870. Somente em 2009, chegou-se à marca de 100 mil HCs protocolados - assim decorridos 139 anos para chegar aos primeiros 100 mil pedidos de habeas corpus. E apenas 12 anos mais para atingir os 200 mil.

'Cannabis' liberada

A Anvisa autorizou, nesta quinta-feira, a produção no Brasil de mais dois produtos feitos com canabidiol - ao liberar pedidos da empresa Nunature Distribuição do Brasil. Ainda não há detalhes sobre eles.

'Punitivist justice'

Procedimentos policiais e judiciais confiscaram apenas US$ 4 bilhões vinculados ao estelionatário. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o Fundo de Vítimas de Madoff fará, ainda este ano, pagamentos a cerca de 30 mil pessoas em todo o mundo que foram enganadas pelo financista.

Não escrevam errado!

Uma das principais exigências da linguagem jurídica é a precisão do significado que se pretende atribuir com as palavras utilizadas na composição da frase. Pois o professor de Português Paulo Flávio Ledur e o desembargador Irineu Mariani alertam operadores jurídicos - e especialmente seus assessores e estagiários - sobre o uso incorreto da expressão "processo eletrônico". Eles sustentam que "na verdade, eletrônicos são os autos, e não o processo - pois este se utiliza apenas em parte de meios eletrônicos, podendo lançar mão de outros elementos que não o são".

Calhamaço ilimitado

A 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que o TRT da 12ª Região (SC) junte aos autos de uma reclamação trabalhista o recurso ordinário do Itaú Unibanco S. A., que havia sido rejeitado porque a petição, protocolada dentro do prazo, teria excedido o limite de 70 páginas estabelecido em portaria do TRT. A decisão superior afirma que "a limitação, por norma interna, do número de páginas para o recebimento de petições enviadas por meio eletrônico caracteriza cerceamento do direito de defesa".

Condenado em primeiro grau ao pagamento de diferenças salariais, horas extras e outras parcelas, o Itaú protocolou o recurso ordinário, no último dia do prazo recursal, por meio do sistema eletrônico de transmissão de dados. No dia seguinte, foi informado, por e-mail, que o protocolo havia sido rejeitado, porque "o documento excedeu o número de páginas". (Proc. nº 2703-64.2015.5.12.0018).