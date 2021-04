Prestação jurisdicional célere?

Abril de um ano da década passada. Falava-se na gripe H1-N1, a pandemia era algo inimaginável. Num evento do meio empresarial, estão presentes alguns conselheiros da OAB. Representa a corte estadual um desembargador - normalmente afável e que tem por hábito receber os advogados.

A conversa começa com eleições na Ordem, três possíveis chapas; logo discute-se o pleito no TJ-RS, duas chapas. Comenta-se também os riscos de deixar crescer, cada vez mais, a "estagiariocracia". Convicto, o desembargador pondera que a "assessorcracia" é confiável.

Um profissional de notória advocacia contenciosa refere que é mais fácil encontrar determinados juízes na sede da Ajuris do que no foro central.

Aproxima-se da roda um capitão da indústria e revela:

- Os advogados que hoje atendem minha empresa lamentam não mais saber se ainda existe prestação jurisdicional minuciosa.

Provocado, o desembargador admite:

- Por causa da multiplicação de processos, a jurisdição está sendo prestada também, de fato, em casos pontuais, por pessoas sem os desejáveis predicados. E no contexto macro não se pode mais fazer jurisdição artesanal.

Um dirigente da Ordem gaúcha, então, reforça:

- Atualmente, não há mais jurisdição artesanal - ela é talvez 99% industrial...

Súbito a conversa termina porque o mestre de cerimônias anuncia que "a cerimônia vai começar, solicitando-se aos convidados que ocupem seus assentos".

O assunto, assim, é encerrado.

>>>>>

Abril de 2021, sábado dia 3. O portal do TJ-RS publica uma mensagem presidencial. São três longas frases, uma das quais com "votos de uma Feliz Páscoa a todos os operadores do Direito, que constituem a grande família do Sistema de Justiça, bem como aos (às) jurisdicionados(as), por quem diuturnamente estamos com os olhos voltados para prestar-lhes uma jurisdição célere e justa".

Certamente a publicação terá sido incumbência social do chefe de Poder.

Mas, falar em jurisdição célere, francamente...

O dia 'C'

O garantismo penal - segundo seus defensores - é o direito de os cidadãos terem minimizado, contra si, o poder estatal punitivo, com garantia máxima à liberdade. Em outras palavras, nada de prisão na segunda instância. Permitido, sim, recorrer sempre. Políticos, em geral, gostam do garantismo.

O Centrão espera ansioso o dia D - ou dia 'C'? - que será o 5 de julho, data em que Marco Aurélio Mello se aposenta no STF. O presidente Lira & companhia querem que Bolsonaro nomeie mais um ministro garantista. Ele pode ser evangélico, cristão, judeu ou ateu, não importa. O importante é que reze pela cartilha de Gilmar Mendes.

Gol contra

O documentário produzido pela Globoplay que conta a história de Gabigol, atacante do Flamengo, pode terminar na Justiça. O próprio Gabriel Barbosa, 24 anos, seus familiares e empresários não ficaram satisfeitos ao verem na série, de quatro capítulos, a polêmica ida do atleta em um cassino clandestino, em São Paulo, em março - quando ele foi flagrado escondido em baixo de uma mesa. A conjunção parece se encaminhar para uma ação judicial por "quebra de acordo".

Sempre cabe mais um, mas...

Nada a ver com os comerciais da Unilever que fizeram sucesso nos anos 1970 a 90, que começaram com o filme "O Elevador". Nele, e nos demais filmezinhos, uma jovem bonita era convidada, geralmente por um grupo de rapazes, a entrar em um local já bastante cheio. Sempre um azarado perdia seu lugar para a moça cheirosa. O locutor, então, festejava: "Sempre cabe mais um, quando se usa Rexona".

Em Porto Alegre, às 2h da madrugada de 30 de dezembro de 2014, no Edifício Continente (avenida Borges de Medeiros nº 612), um elevador despencou seis andares até bater nas molas de proteção no fundo do poço. Nove pessoas ficaram feridas - duas com gravidade. Todos estavam saindo de uma festa de fim-de-ano no oitavo andar do prédio, quando a máquina disparou.

O aspecto tragicômico fica por conta de que o elevador tinha tecnicamente capacidade para oito pessoas, ou 560 quilos, mas a placa interna afixada pela fabricante Thyssen Krupp Elevadores S.A. trazia indicações de 12 pessoas ou 840 kg, induzindo o condomínio e os passageiros a erro, durante vários anos. Julgadas as apelações pela 9ª Câmara Cível do TJ-RS na semana passada (30/3), resultou na condenação da fabricante a indenizar os dois passageiros (R$ 50 mil, com correção e juros).

O acórdão - cuja leitura o Espaço Vital sugere a consumidores, síndicos e administradores de prédios - traz advertências e ensinamentos apreciáveis. (Processo nº 70082314394).