O TRT-4 tem rosas. Mas não tem Rosa

Abril do ano passado, sites especializados em noticiário jurídico publicaram que "a ministra do STF, Rosa Weber, é ré numa ação na Justiça do Trabalho da 4ª Região (RS), sendo também reclamado o irmão da magistrada". A demanda seria movida por uma ex-cuidadora da mãe da ministra. A reclamante estaria pedindo o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de parcelas rescisórias.

Rápida, a "rádio-corredor" advocatícia acrescentou que a petição inicial alegava "trabalho em condições degradantes". E que o valor buscado ultrapassaria R$ 1,3 milhão de reais. Nada mais foi confirmado, porque o suposto processo teria logo sido colocado sob sigilo.

Recentemente, o Espaço Vital fez uma enquete com 250 leitores escolhidos aleatoriamente. Dos 206 (82%) que se manifestaram, 139 (55%) afirmaram que desejariam ler, numa das nossas próximas edições, "a confirmação da existência, ou não, de uma ação trabalhista em que é parte a cidadã brasileira Rosa Maria Candiota Weber - e, acaso existindo, por que a tramitação é sigilosa?"

O Espaço Vital acionou a Secretaria de Comunicação Social do TRT-4, pedindo que "após ouvidos os desembargadores presidente e/ou vice (Carmen Izabel Centena Gonzalez e Francisco Rossal de Araújo - respectivamente) - fosse respondida a seguinte demanda jornalística: "A ação existe, ou não existe?". Solicitou-se, também que - dependendo da eventual resposta afirmativa - complementarmente fossem informados detalhes da pretensa ação.

Sem demora veio a resposta oficial do TRT-RS: "Seguindo diretriz da Comissão de Comunicação Social e Relações Institucionais, fornecemos o número apenas de processos relacionados às notícias de decisões judiciais divulgadas no nosso site. Também prestamos informações à imprensa a respeito de processos em tramitação, mediante a indicação, pelo veículo interessado, do número da reclamatória. Como o pedido do Espaço Vital não se enquadra nos casos mencionados, não poderemos atendê-lo".

A conjunção fez lembrar do governo Geisel (1974/1979), especialmente do ministro da Justiça, Armando Falcão. Sua gestão, nos anos de chumbo, ficou marcada com a carimbada frase "Nada a Declarar". As três frias palavras caracterizavam a relação do Poder com a imprensa, com recusas a comentar assuntos "confidenciais" ou "polêmicos".

Mesmo o TRT-4 não tendo nenhum Armando, nem qualquer Falcão na sua administração, forçosamente prevalece a impressão de que a ação trabalhista não existe. E que a especulação jornalística não passou de uma cíclica "fake news", que volta e meia ressurge.

Sem desdouro de idêntica referência elogiosa ao gênero masculino, a Justiça do Trabalho gaúcha está cheia de rosas, simbolizadas, na ilustração de Gerson Kauer, pelas operosas magistradas e servidoras que ali trabalham. A Justiça do Trabalho rio-grandense só não tem uma Rosa como reclamada.

Nem Armando Falcão faria melhor... Enfim, coisas do Poder. Em 1974/1979 foi assim. E em 2021 também é.

Tartaruga em ação...

Os advogados Gastão Ponsi e Christopher Goulart, signatários de uma ação popular que contesta a cobrança antecipada do Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBI), estão inconformados com o faz-de-conta da prestação jurisdicional no Foro de Porto Alegre. Ajuizada em 25 de fevereiro, a ação já passou por três varas, não tem nenhum despacho jurisdicional e atualmente aguarda inerte na 4ª Vara da Fazenda.

Remédio de R$ 12 milhões

Negar a um conveniado o tratamento reconhecido pela Anvisa constitui abuso de direito do plano de saúde. Com esse entendimento, o TRT da Paraíba deferiu liminar, ordenando que a Caixa Saúde complemente o valor de um remédio de alto custo (R$ 12 milhões) destinado ao filho de um funcionário da Caixa Econômica Federal. Beneficiário do plano, o pai do menino portador de atrofia muscular espinhal (AME) ingressou com a ação, ante a negativa de custeio dos R$ 12 milhões. Enquanto o processo tramitava, a família arrecadou, com o auxílio de terceiros, uma parte do dinheiro necessário. O fármaco é o risdiplam, produzido pela farmacêutica Roche sob o nome comercial Evrysdi. Ele só pode ser administrado até os dois anos de idade.

O juiz da causa determinou seja comprovado em 24 horas o valor arrecadado com as doações e que a Caixa Saúde disponibilize a quantia que falta para a compra do medicamento. Foi fixada pena de multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento. A decisão refere ser "pacífico na jurisprudência que constitui abuso de direito do plano de saúde a negativa de tratamento autorizado pela Anvisa, ainda que em caráter experimental e mesmo quando não previsto no rol de tratamentos estabelecidos pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar, pois esse rol é meramente exemplificativo". (Processo nº 0000175-71.2021.5.13.0001).