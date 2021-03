O canal preferido

Audiência de tentativa de conciliação em ação de separação litigiosa, o juiz pergunta aos litigantes qual fora, afinal, a causa do rompimento, já que não havia alegação de maus tratos, infidelidade etc.

O varão então conta que, certa noite - o casal já deitado - ele zapeava o televisor entre dois canais: a Fox Sports e o Sexy Hot. Mudava, com insistente frequência, entre uma partida ao vivo pela Libertadores e um filme pornô que mostrava um casal em "pleno jogo".

Indeciso - e talvez insinuando pretender imitar a televisiva intimidade profunda -, o varão teria comentado com a mulher:

- Não sei em que canal fico: o jogo emocionante, ou o filme criativo...

A resposta da mulher teria sido o motivo do rompimento.

- Ora, sem dúvida, assiste ao filme pornô para tentares aprender, porque futebol tu já sabes jogar! No resto, não passas de um aprendiz, ou de um aluno reprovado...

Então, teriam ocorrido - de parte a parte - recíprocas incidências típicas a cartões vermelhos.

Por mais que o magistrado insistisse, o máximo que conseguiu foi transformar a separação de litigiosa em consensual. E assim o campeonato terminou de forma amigável.

Ficção jurisdicional

Segundo o palavrório do acórdão superior, "a finalidade social e existencial da obrigação alimentícia a torna um instrumento para concretização da vida digna e a submete a um regime jurídico diferenciado, orientado por normas de ordem pública". Na prática, zero ao quadrado.

Em primeiro grau, o pedido de pensão alimentícia foi improcedente, porque "como o pai foi condenado criminalmente e está preso, não tem possibilidade de ser alimentante". O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reformou a sentença para condenar o réu a pagar pensão de 30% do salário-mínimo.

Triste o caso. Mesmo preso, o pai não fica isento de pagar pensão para filho menor - decidiu, nesta semana, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento: "O fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever para com o alimentado, pois existe a possibilidade de ele exercer atividade remunerada no cárcere".

O Dia S

Apesar das pressões em contrário, será entre o final de março e o início de abril o julgamento pelo plenário, no Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula (PT) e tornou sem objeto a ação sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro. Esta segue, no momento, suspensa na 2ª Turma por pedido de vista.

Harmonia social

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) está promovendo, desde terça-feira nas redes sociais, uma campanha apresentando o valor do trabalho de juízas e juízes. A mobilização chamada de "Eu Faço Justiça" usa os próprios magistrados como protagonistas e apresenta como é o seu dia a dia do trabalho.

De Canela para o mundo

A estultícia do vereador Alberi Dias (MDB), de Canela, conseguiu projetar o município gaúcho até nas páginas do sóbrio The Guardian, jornal diário nacional britânico independente, fundado em 1936. Uma de suas manchetes, na edição de quarta-feira, anunciou: "Brazilian politicians cunning plan to flight Covid: spray hand gel from planes". (Em tradução livre, "Astuto plano de um político brasileiro para fugir da Covid: spray de gel para as mãos lançado de aviões".)

Sem eutanásia

A lei derrubada permitia apenas que pessoas maiores de 18 anos e conscientes pedissem a eutanásia. Os pacientes precisariam estar "em situação de sofrimento duradouro e insustentável, com doenças e lesões incuráveis e definitivas". Além disso, seriam necessárias as avaliações de dois médicos, sendo um deles especialista na doença que justificasse o pedido, além de uma comissão de peritos judiciais.

Por entender que os critérios de permissão não eram claros, o Tribunal Constitucional de Portugal - a mais alta instância do sistema judicial do país - declarou a inconstitucionalidade de uma lei, aprovada no Parlamento, que legalizava a eutanásia. Assim, a norma não pode ser sancionada nem entrar em vigor.

Gratuidade na JT

Em julgamento desta semana, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho deferiu recurso relacionado ao tema da gratuidade de justiça: um portuário teve restabelecida a concessão com base em sua declaração de hipossuficiência. O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá (PR), apesar de julgar o pedido improcedente, deferiu o benefício e dispensou o portuário do pagamento das custas, no valor de R$ 800.

Contudo, seu recurso ordinário também foi declarado deserto pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região (PR), que considerou que, como a ação fora ajuizada na vigência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), seria necessária a comprovação de insuficiência de recursos. Para a relatora, ministra Kátia Arruda, porém, "a normatização do processo civil, aplicável ao processo do trabalho, presume verdadeira a alegação de insuficiência apresentada por pessoas naturais, seguindo uma evolução legislativa de facilitação do acesso à justiça" (Processo nº 168-32.2018.5.09.0022)