Sinceridade com a Receita Federal

A distinta senhora estava na classe executiva de um avião, rota de Zurique a Guarulhos (SP), onde faria conexão para Porto Alegre. Percebendo estar sentada ao lado de um padre simpático, arriscou um diálogo que logo evoluiu.

- Posso pedir-lhe um favor?

- Talvez! Deixe-me saber o que posso fazer para, eventualmente, ser útil.

- É que eu comprei um sofisticadíssimo secador de cabelos, muito caro. Ultrapassei os limites da declaração e estou preocupada com a Receita Federal. Será que o senhor poderia levar o eletrônico debaixo de sua batina?

- Claro que posso, mas a senhora certamente sabe que eu não posso mentir!

- Padre, o senhor tem feições de pessoa honesta e, por certo, os agentes não lhe farão nenhuma pergunta...

E lhe entregou o secador.

Poucos minutos antes dos procedimentos para o pouso, o padre foi ao banheiro da aeronave e retornou sem demora. O voo chegou ao principal aeroporto brasileiro.

Quando o padre se apresentou na fila alfandegária, uma agente perguntou:

- O senhor tem algo a declarar?

O religioso prontamente respondeu:

- Do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintura, nada tenho nada a declarar.

Achando a resposta estranha, a servidora da Receita insistiu:

- E da cintura para baixo, o que o senhor tem?

- Eu tenho um equipamento maravilhoso, destinado especialmente às mulheres. Mas ele nunca foi usado.

Caindo na risada, a agente exclamou:

- Pode passar, padre! Que venha o próximo passageiro.

Contando tal história para descontrair o final de uma aula virtual de Direito Canônico, em Porto Alegre, durante a pandemia, o docente foi professoral: "A inteligência do padre fez a diferença. Bastou que, sem mentir, ele empregasse as palavras certas"... Amém!

Queda em 2021

Se a projeção se confirmar, aumentará a desigualdade brasileira. É que com o fim do auxílio emergencial, a renda das famílias das classes D/E tende a cair 15,4%.

Às compras...

Extrema pobreza

A incapacidade do País de aplicar esforços e recursos educacionais reflete-se na baixa mobilidade social, condenando a geração futura de jovens a uma renda semelhante à de seus ascendentes - conforme o estudo "Educação e Desenvolvimento: a formação do capital humano no Brasil", realizado pelo Instituto Millenium.

Entrementes, tabulação do IBGE apontou que 52 milhões de brasileiros são pobres; destes, 13 milhões estão em situação de extrema pobreza. As crianças são as maiores vítimas: 42 a cada 100 delas, no Brasil - de zero a 14 de idade - são pobres.

Apertem os cintos!

O Conselho Internacional de Aeroportos é o único representante comercial global das autoridades aeroportuárias do mundo. Fundado em 1991, o ACI representa os interesses dos aeroportos com governos e organizações internacionais, desenvolve padrões, políticas e práticas para aeroportos e "fornece informações e oportunidades de treinamento para elevar os padrões em todo o mundo". Sua sede é em Montreal, no Canadá.

De acordo com análise do Airport Council International, o tráfego doméstico nos aeroportos do mundo deve igualar ao movimento de 2019 somente em 2023. E o tráfego internacional demorará mais um ano - só em 2024.

Entrementes, "a pior"...

Em artigo ("Os salários do serviço público") publicado no portal da Ajuris - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, o magistrado Mauro Peil Martins, vice-presidente de patrimônio e finanças da entidade, escreve que "nos últimos tempos, a remuneração dos juízes e juízas do Rio Grande do Sul se tornou, de longe, a pior do País, acenando-se para um futuro pouco promissor, no qual os profissionais aprovados também em outros estados vão embora".

O texto iniciou comparando a dificuldade que Sebastião Melo (MDB), prefeito eleito de Porto Alegre, encontrou para formar seu secretariado, "em razão do valor do salário, em torno de

R$ 10 mil". O juiz Martins reconhece que essa quantia de

R$ 10 mil "ainda é elevada para o padrão médio brasileiro" - mas compara que "é baixa quando se buscam os profissionais mais qualificados do mercado".

O magistrado vaticina que "essa realidade tende a se tornar o futuro do serviço público brasileiro". Especialmente na afirmação do articulista de que "cargos elevados exigem salários compatíveis; esta é a regra do mercado de trabalho" (...) - percebe-se a primeira articulação para que a magistratura gaúcha busque aumento salarial em 2021.