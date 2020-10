Mudança de profissão

A secretária do advogado com escritório em prédio classe "A" informa seu chefe que uma possível nova cliente quer marcar hora, para uma "causa de família". Ela solicita urgência e pede recebimento reservado.

Fica então agendada a consulta para uma quinta-feira, 15h - era uma tarde típica a um extemporâneo veranico de setembro. Chega a cliente: bem maquiada, sapatos altos, bolsa categorizada, collant preto um tanto ousado. Mas comportada saia longa.

Os primeiros minutos do encontro profissional são meras questões protocolares. De repente, a surpresa.

Doutor, como secretária que fui, lembro-me de tê-lo atendido em algumas de suas incursões profissionais. Mas agora, ante o quadro brasileiro de agruras, sou temporariamente... garota de programa... de luxo.

O advogado arregala os olhos já temeroso, e a visitante complementa:

Estou fazendo uma rifa. É assim: são 100 números e cada um custa R$ 200,00. Corre pela Mega-Sena, todos os sábados, sorteando dois ganhadores por semana. Eles são atendidos no dia e horário que escolherem. Cada talão tem 30 dias de validade. São oito sorteados por mês. Cada um deles, o senhor imagina... receberá o meu carinho.

Pálido, o advogado abrevia a conversa para evitar avanços e incômodos. E enquanto levanta-se da poltrona, espaçadamente solicita:

Não, não, não. Por fa-vor, por genti-le-za, va-mos pa-rar por a-qui...

OK, não se preocupe. Sou discreta, já estou saindo. Mas pelo menos me ajude, estou pedindo, então, modestos R$ 100,00, neste momento difícil.

Em menos de meio minuto, a visitante levanta-se satisfeita, coloca a cédula na bolsa. E desculpando-se - como se estivesse retribuindo - diz:

Grata, doutor. Desejo-lhe sucesso em suas sustentações orais na corte.

Despede-se - sai, pega o elevador e desaparece.

Na mesma tarde, o advogado relata o acontecimento aos colegas de banca:

Entrei para as Páginas da Vida. Mas sigilosamente, espero...

Divórcio ecológico

O professor de português Paulo Flávio Ledur recebeu, um dia desses - cópia de uma petição que fez sucesso nas "rádios-corredores" do Ceará. Um trecho diz assim: "Não há nada mais ecológico do que um homem separado: 27% vão para o leão, 25% para as piranhas, 33% de pensão para a jararaca - e sobram 15% para o burro".

Saudade

O Dia Internacional do Idoso comemorado nesta quinta-feira no Brasil teve menos 100.818 pessoas com mais de 60 anos, todas vítimas da Covid-19 - segundo dados não oficiais em pouco mais de seis meses de pandemia. A conta é da economista Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Ipea e especialista em cotas de envelhecimento.

Cães e gatos

Depois do susto

Um novo desdobramento após o incidente aeronáutico (vejam bem, não se trata de acidente), ocorrido no dia 13 de setembro, quando os equipamentos do Airbus A-320 Neo (PR-YRJ) - que fazia o voo direto 4403 - deram o alerta de "pista muito curta" (1.323 metros), refugando o pouso no aeroporto Santos Dumont. Primeira decorrência: o pouso foi alternado para o aeroporto do Galeão. Segunda decorrência: a Azul passou a voar de Porto Alegre para o Rio de Janeiro somente com conexões, via Viracopos, fazendo o segundo trecho com os aviões Embraer 195. Um baita rolo e o aumento (1h30min) no tempo de viagem.

Mas na próxima segunda-feira, a volta à normalidade. A Azul retorna com os A-320 Neo, às 9h05min e às 16h20min, voos diretos para o Rio. Mas com restrições quanto ao peso total a bordo (passageiros carga combustível, etc.). Então, boas viagens, sem sustos!