Loira com ou sem futebol?...

Por Carlos Alberto Bencke, advogado (OAB-RS nº 7.968)

O romance profi$$ional que aquele cinquentão advogado coloradíssimo manteve a latere do seu casamento foi notícia na rádio-corredor do fórum e da OAB e desbordou aqui no Romance Forense. Lembram? Ele cumpria a parte financeira; e Linda (é seu nome), a moça gremista, desempenhava os serviços de Eros com eficiência. Até que veio aquele Gre-Nal com vitória tricolor e o advogado - não tolerando a flauta - bateu em retirada.

Ante o impasse na "rescisão" - faltando quitar o saldo - o caso aportou no Juizado Especial, onde houve a conciliação e o pagamento. Terminada a audiência, o doutor colorado caminhava resoluto e descortês à frente de Linda. Numa das rampas, do fórum, mera coincidência, o Doutor Antoninho - um advogado brilhante, de palavra fácil e escritor de muitos livros da melhor ficção - encontrou o colega colorado, de feições carregadas.

- O que houve, amigo? - perguntou, com a certeza de que algo grave acontecera.

Quase repetindo o que dissera ao juiz leigo, pouco antes, o advogado vermelho desabafou:

- Imagina, colega, esta linda moça é gre-mis-ta. Rompi o contrato e paguei mais do que eu devia.

O Doutor Antoninho, avaliou e comparou:

- Permutar uma potranca dessas por um bando de ignorantes correndo atrás de uma única bola é, literalmente, trocar as bolas. Afinal, por que todos correm atrás de uma só bola? Por que cada um não pega a sua?

Sem esperar a reação do interlocutor, continuou:

- E pensar que alguém troca um monumento loiro cacheado por esses descerebrados do futebol. Isso nos equipara a um quadrúpede irracional que, frente a um quilo de ouro e um quilo de feno, avança sobre este e despreza aquele.

Os dois colegas se despediram. E Linda entrou num Uber, desaparecendo.

Não se sabe de que maneira o Doutor Antoninho descobriu o endereço de Linda e... semanas depois com ela assinou o melhor contrato da vida dele, sem dar maiores detalhes... Apurou-se apenas que ele garantiu a ela não ter preferências futebolísticas.

E a vida continua. A prestação de serviços, também.

Quem lava a roupa suja?

Alguém se habilita a pesquisar algo parecido no Rio Grande do Sul?

Nas entrevistas, 67% dos homens concordaram que eles e as mulheres "devem ser igualmente responsáveis pelos cuidados com a casa e os filhos". Mas só 52% dividiram o cuidado da higiene das crianças e idosos.

Que susto!

A emoção que o Espaço Vital vai contar resulta do alto nível de inteligência presente nas aeronaves atuais. Aconteceu durante o voo 4403 da Azul, de Porto Alegre (17h) ao Rio de Janeiro (18h45min) no domingo 13 de setembro. A aeronave, um novo Airbus A320neo, refugou o pouso duas vezes seguidas, "reclamando" que a pista era curta.

O incidente - não confundir com acidente - está registrado na base de dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos: a aeronave PR-YRJ levava seis tripulantes e 175 passageiros. Do Salgado Filho até quase o Santos Dumont, o voo foi normal. Mas durante a aproximação para pouso, a apenas de 60 metros de altitude, o computador de bordo indicou "RWY too short" (caminho aéreo muito curto) levando os pilotos a arremeterem. Logo depois, na segunda tentativa, à mesma altitude, o avião de novo "reclamou" do tamanho da pista (1.323 metros). Houve nova arremetida.

Essa situação ocorre quando o sistema da aeronave calcula que a pista é curta para o pouso nos parâmetros do momento (velocidade, altitude, peso, vento, etc.). Então a mensagem - acompanhada de um sinal sonoro - pisca em letras vermelhas no painel. Ante o alerta, os pilotos subiram novamente e revisaram os procedimentos, mudando os planos, alternando para o Galeão, onde as duas pistas são maiores (3.180 e 4.000 metros). O trajeto ficou registrado no sistema de rastreamento de voos do FlightAware e pode ser acessado no link https://www.aeroin.net/airbus-a320-da-azul-reclama-de-pista-curta-e-obriga-piloto-a-mudar-de-aeroporto/ .

Não há informações sobre o que causou o alerta, mas a mesma aeronave voou do Galeão para o Santos Dumont uma hora e meia depois, na mesma noite, só com os mesmos seis tripulantes. O Airbus foi ao encontro dos passageiros que embarcaram - já então com atraso - em um outro voo.