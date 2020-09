O Meretrício Doutor Juiz

A maioria dos servidores estava em greve. O juiz tentava realizar as audiências, mesmo com parcos recursos de pessoal: só dois funcionários no fórum e, cedida pela prefeitura, uma estagiária de limitados conhecimentos vernaculares e jurídicos.

Um grande rolo aportara recheado de papelório: um inquérito sobre tráfico de drogas, com prisões e enorme apreensão feita na zona do meretrício. A jovem estagiária Juliana - carinhosamente conhecida como Juju - instada pelo magistrado, mostrou-se disposta: "Doutor, eu posso digitar a audiência, mas não sou muito rápida no computador. Nem tenho experiência nesses tais de termos de juridiquês...

Sem problemas. Iremos devagar admitiu o juiz.

Ele ouvia os depoimentos, e ditava para Juju. A duras penas os termos eram concluídos e assinados, um a um, pelos depoentes, pelos defensores e pelo promotor. O juiz assinaria tudo de uma vez, no final.

Quatro horas e meia depois terminou a audiência; então todos foram embora e o magistrado ficando só resolveu dar uma lida. Perplexo, então, observou que, em todos os depoimentos, toda a vez que ditara "zona do meretrício", a estagiária fizera constar "zona do meretíssimo". Não havia mais como consertar o que estava escrito e impresso, pois os depoimentos eram muitos e estavam todos assinados. A solução foi deixar assim mesmo...

Mas o juiz foi precavido, ao sentenciar. Para evitar embargos advocatícios ou embaraços no tribunal se o Ministério Público (MP) e os desembargadores chegassem a ler os depoimentos atentamente... o magistrado fez constar, em letras itálicas, a seguinte observação: "Registro preliminarmente que, nos depoimentos, as reiteradas referências feitas à 'zona do meretíssimo' [e nem sequer 'meritíssimo' era...], a esforçada estagiária que auxiliou na prestação jurisdicional cometeu repetidos equívocos: a intenção foi a de digitar, evidentemente, 'zona do meretrício', local da cidade onde se deu a vigorosa ação policial e a consistente apreensão de drogas".

No segundo grau, MP e Corte passaram voando, sem escalas, por cima dos erros de digitação. E a sentença foi confirmada.

Na comarca, a estagiária Juliana ficou conhecida - além de Juju - como a "meretíssima estagiária" (e nem meritíssima era). E na região, o eminente juiz foi gozado pelos colegas. Ganhou o epíteto de "meretrício Doutor Fulano"...

Falta agora esperar que a mordaz ironia tenha seu trânsito em julgado.

O sono dos deputados

A busca é por 48 sofás com apoio para braço esquerdo; outros tantos com apoio para braço direito; e 24 sem apoio para os braços. Mais: buscam-se 24 camas box de casal tamanho "queen size" e outras 60 camas de solteiro.

Vendeu com defeito? Recebe de volta!

Impedir que o consumidor devolva o produto defeituoso à loja, para que esta o encaminhe ao fabricante para que faça o conserto, representa imposição de dificuldades ao exercício do direito de possuir um bem que sirva aos fins a que se destina. Com esta linha decisória e afirmando que "a lógica do Código do Consumidor (CDC) é defender o consumidor, e não o contrário" - a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento a recurso especial apresentado pela rede varejista Via Varejo S.A. (Ponto Frio).

O caso é oriundo de Porto Alegre. A empresa foi condenada em ação coletiva de consumo, ajuizada pelo MP do Rio Grande do Sul. Este baseou-se na abusividade da conduta da rede, na troca de produtos que apresentem defeito. A sanção financeira de indenização por danos morais coletivos é de R$ 150 mil. A tese defensiva do Ponto Frio afinal inexitosa foi a de que "a responsabilidade solidária prevista no CDC não obriga o comerciante a coletar e prestar assistência técnica aos produtos danificados, pois é o fabricante quem possui a expertise técnica para realizar o conserto".

A decisão da 3ª Turma representa uma revisão de jurisprudência. Até então, os julgados precedentes concluíam que o produto defeituoso teria que ser entregue pelo consumidor nos postos de assistência técnica, e não nas lojas onde foram comprados. A ressalva era apenas para os casos em que o serviço especializado de reparação não existisse no local de residência do consumidor.

Com a inovação jurisprudencial, "do mesmo modo que recebeu o produto do fabricante para o comercializar no mercado, em sobrevindo defeito nele, a loja deve devolvê-lo ao respectivo fabricante, para a correção do vício oculto", resume o voto do ministro Moura Ribeiro, relator. (REsp nº 1.568.938).