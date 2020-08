Casamento: 72 mais 41 é igual a 113

Aos 72 anos de idade, o doutor Juvenal, aposentado operador do Direito, boa poupança e um contracheque mensal recheado de penduricalhos de incorporações, viúvo, se casa com Lúcia Margarida, advogada de 41 anos. Esta, em consideração ao marido da "melhor idade", já tinha definido que rotineiramente eles deveriam dormir em quartos separados.

Janeiro de 2020, aí pelas 11h da noite, terminada a festa do casamento realizada no salão de festas de um clube praiano, o casal ruma para o seu apartamento à beira-mar. Cada um em seu quarto.

Margarida se prepara para deitar, quando ouve batidas na porta. Ao abrir, ela se depara com Juvenal, pijama curto de cetim roxo, pronto para a ação. Tudo corre bem, alguns minutos depois o marido despede-se respeitosamente e se retira para a peça ao lado.

Passam duas horas, Margarida ouve novas batidas na porta. É Juvenal pronto para mais um embate de Eros. Ela se surpreende, tudo acontece nos conformes, terminada a relação o experiente homem beija carinhoso a novel esposa, e faz o curto caminho de volta.

Seis e meia da manhã, o sol já espia firme no leste do litoral gaúcho. Eis que Margarida - após insuficientes três horas de sono - escuta de novo crescentes batidas na porta. É Juvenal outra vez, com aspecto vigoroso e renovado, prontíssimo para mais uma ação.

A novel esposa cumprimenta o cônjuge:

- Estou impressionada que, com tua idade, possas repetir a relação com esta frequência. Já estive com enérgicos homens quarentões e eles se contentavam apenas com uma vez. Tu, excelentíssimo marido Juvenal, és um grande amante!

Feições de surpresa, ele pergunta:

- Eu já estive aqui antes?

Entusiasmada (ou surpreendida?), horas depois Margarida, via WhatsApp, conta a tríplice proeza a uma amiga publicitária que estivera no jantar do casamento. A confidente liga o notebook, pega algumas folhas de papel e produz uma homenagem criativa, que no entardecer é levada ao apartamento de Juvenal e Margarida, festejando em tópicos: "72 mais 41 é igual a 113. Bingo! Alzheimer é melhor do que Viagra!".

Transitou em julgado no juizado da vida.

Suprema pontaria

O Supremo vai adquirir 45 pistolas automáticas Glock, modelo G19-Gen5, calibre 9mm, para uso pelos agentes de segurança. Elas são fabricadas na cidade de Deutsch-Wagram, na Áustria. A aquisição será realizada por pregão eletrônico, no dia 28 de agosto. O valor unitário é de R$ 3.810,00; o custo total, R$ 171,45 mil. Elas são as preferidas por policiais por sua confiabilidade, simplicidade, velocidade de disparos, discrição e pequeno porte. É o armamento padrão do exército austríaco, também usado pelo FBI e pela Polícia Federal brasileira. Tem vida útil de 20 mil disparos. Para lembrar: em junho de 2019, quando foi debatido o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre uso e porte de armas por pessoas que cumprissem determinados requisitos, as pistolas de 9mm eram consideradas equipamentos de uso restrito das polícias militares, da Polícia Federal e do Exército.

Alerta azul

Sábado passado, às 22h20min, um telefonema bateu no Comando de Policiamento da Capital. "Pedimos orientação e ajuda: há um carro suspeito estacionado aqui bem próximo, tem placas de Alvorada, são três ocupantes. Estamos preocupados...", disse a voz originada no Hotel Deville, próximo ao aeroporto Salgado Filho. Em menos de 10 minutos encostou ali uma viatura da BM com um oficial e dois soldados. O veículo apontado já tinha sumido. Os PMs conversaram com os recepcionistas, anotaram detalhes e subiram para conversar e orientar o hóspede famoso dali: Renato Portaluppi. Ele chegara pouco antes - após (0x0) Grêmio x Corinthians. Como bom marqueteiro, o treinador agradeceu e fez questão de entregar a cada um dos policiais - autografadas na hora - três camisetas originais do clube, com o número 7 às costas. Agradecimentos, despedidas, etc., no sistema policial ficou gravado o alerta. Entendem?

Um 'racha' na OAB nacional

A diretoria da OAB nacional está rachada desde a semana passada, após o atual presidente, Felipe Santa Cruz (RJ) tentar presentear com uma pensão vitalícia de R$ 17 mil mensais o ex-funcionário da entidade, Paulo Torres Guimarães, de longa data ocupante das funções de superintendente/gerente do Conselho Federal (CF) da OAB. É que ele vai se aposentar. Advogados relataram supostos telefonemas agressivos de Guimarães, inconformado com sua derrota na pretensão. Ao comentar, o jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, acrescenta: "É que Guimarães conhece segredos cabeludos da OAB. O temor é que ele mostre sua língua afiada e faça a casa cair". A regalia financeira é aprovada por Felipe Santa Cruz e pelo secretário-geral Beto Simonetti (Amazonas), este desde já pré-candidato a presidente do CF-OAB nas eleições de janeiro de 2022. São contrários: o vice-presidente nacional da Ordem, Luiz Viana Queiroz (Bahia), o secretário-adjunto Ary Raghiani Neto (Mato Grosso do Sul) e o tesoureiro José Augusto Noronha (Paraná). O placar atual é de 2 x 3 - assim mesmo, invertido.

Formando a equipe

Mais dois nomes para a equipe das "muitas mudanças" de Luiz Fux, no STF, a partir de 10 de setembro. O piauiense Pedro Felipe de Oliveira Santos, atuais 32 de idade, aprovado em 1º lugar no concurso para juiz federal como o mais jovem do País em 2013, será - a partir de 10 de setembro - o novo secretário-geral do STF. E Rogério Galloro, diretor-geral da Polícia Federal entre março de 2018 e janeiro de 2019 - nos estertores do governo de Michel Temer (MDB) - já está dando expediente no gabinete Fux, como assessor direto para a transação.

Diretamente às claras