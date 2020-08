Doces amores grenalizados

Por Carlos Alberto Bencke, advogado

Advogado, bem apessoado, cinquentão, sem preocupações com as contas no fim do mês, pai amoroso de um casal de adolescentes e coloradíssimo resolve consultar um site especializado em buscar doces relacionamentos sem compromisso. A "agência" - digamos assim - garante.

As adocicadas meninas gostam deste tipo de homens: eles têm vida estável, amam seus filhos, querem manter o lar doce lar com a esposa comportada. Mais: tais homens têm contas bancárias "PJ" que permitem manter um açucarado relacionamento mais jovem. Bom negócio para ele e para ela, selecionada por suas fotos no site: loira, alta, cabelos em cachos, olhos profundamente verdes e o corpo... bem, o corpo nem se fala. Parecia saído da academia há dois minutos. Linda, seu nome, e linda ela era.

Acertado o preço mensal, alugado o apart-hotel, os encontros eram frequentes, manhã, tarde ou noite de qualquer dia e até sábados ou domingos quando tinha jogo do Inter. Ele estava satisfeitíssimo com os serviços prestados por ela. E pagava tudo religiosamente, como aconselhava o acordo entre eles.

Uma quarta-feira à noite, após o jantar à luz de velas, sentaram-se na frente do televisor para assistir o Gre-Nal. De repente, a dócil e melosa Linda deixa escapar um huuuuu quando um jogador do Grêmio perde um gol; ele desconfia. Em seguida, também escapa um q... m... quando o jogador do Inter quase faz o gol. E ele mais desconfiado ainda.

E quando o gol do Grêmio acontece, ela salta do sofá e vibra intensamente. Até sapeca um beijo no companheiro, mas ele está quieto, sem reação. Nem espera o fim do jogo e vai embora.

Nunca mais apareceu no apart-hotel, nem pagou as contas, nem o aluguel, nem o salário de Linda, sua linda companhia contratual que bons serviços lhe prestara. Daí para a cobrança no Juizado Especial Cível foi um passo.

Na audiência, ele - em causa própria - não diz uma palavra. Ela, exuberante, pernas sedosas cruzadas. O juiz leigo olha para aquele monumento de mulher e pergunta:

- Doutor, posso saber qual a razão para o senhor deixar de pagá-la pelos serviços prestados?

- Não tem problema lhe contar: esta moça é gre-mis-ta - diz separando as sílabas para enfatizar. Não posso conviver com uma gremista, mesmo que faça jus ao nome e seja linda, muito linda. Quanto eu tenho que pagar?

E pagou ali mesmo, na hora. O processo foi arquivado.

Uns dias depois a rádio-corredor da OAB analisou sobriamente: "A rivalidade Gre-Nal atrapalha, às vezes, até mesmo os mais doces casos de amores clandestinos". E não se fala mais nisso.

Gritaram demais

Após duas horas de debates e projeções com nove participantes, ao acabar a reunião - afobado pelo que viria a seguir - o herói esqueceu a câmera ligada (que seguiu focando a parede) e não fechou o microfone. Este captou os ruídos e vocábulos típicos ao clímax vivido por ele e a parceira, instalados na cama ao lado. O altruísta personagem acabou demitido na sexta-feira passada. Empresa e executivo celebraram rescisão amigável. Com cláusula de confidencialidade.

Dentre as histórias excêntricas de reuniões virtuais acontecidas durante a pandemia, uma é forte candidata a ganhar o troféu de "A Gozada do Ano". Teve como protagonista um alto executivo de uma grande empresa brasileira. O fato: ele participou de uma live matutina de diretoria, falando - de terno e gravata - protocolarmente sentado em cadeira colocada junto à mesa de... um quarto de motel, em São Paulo. Até aí, nada de mais.

Distorções salariais

O Brasil é um país de renda baixa que sustenta uma burocracia cara. Servidores do governo federal e autarquias que ganham mais de R$ 9,8 mil mensais - e são a elite do funcionalismo - receberam R$ 5,2 bilhões extras, em 2019, na forma de gratificações, valor equivalente ao déficit do Rio Grande do Sul.

Um estudo do Banco Mundial com dados do ano todo de 2018 tabulou que o servidor brasileiro - que tem estabilidade no emprego - recebeu na média 19% a mais que um assalariado do setor privado. Segue: no governo Michel Temer (MDB, 2016-2018), o ganho de um funcionário público estava 96% acima da remuneração de um profissional com qualificação e atividade equivalente no setor privado, bem acima da média de 21% para 53 países.

A desigualdade tende agora a aumentar com o agravamento da crise, a perda de renda e o fechamento de empresas. Entre as dezenas de desafios a serem enfrentados por uma reforma administrativa, os supersalários do setor público aparecem em primeiro. Um bom começo será a extirpação dos penduricalhos.