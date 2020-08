O veneno inofensivo...

Acusado de ter envenenado a esposa, o réu foi levado a júri popular. A tese de defesa do acusado era a de que "o produto apreendido como sendo o veneno utilizado, não tinha eficácia letal".

Na véspera do júri, o advogado procurou o funcionário forense encarregado da guarda do produto apreendido e tentou convencê-lo a trocar o líquido por algo de coloração semelhante, mas que não fosse veneno. Após meia dúzia de minutos de conversa sem testemunhas, o advogado concluiu que seria atendido. E se foi para casa.

No dia seguinte, ao ter a palavra nos debates - depois de chamativa peroração defensiva - o advogado pediu licença ao juiz para exibir aos jurados o frasco de vidro, que estava postado sobre a mesa principal. Rápido, então, rompeu o lacre e abriu a tampa. De imediato derramou algumas gotas sobre o dedo indicador direito e o levou à boca, para pretensamente demonstrar que não se tratava de veneno. Detalhe: o servidor não havia atendido a desleal intenção do advogado, para que trocasse o derivado do arsênico por outro líquido de viscosidade semelhante.

O inusitado levou o falante a, dois minutos depois, sofrer uma convulsão no plenário.

Houve a suspensão temporária do júri, e o socorro médico foi prontamente providenciado. Duas horas depois os trabalhos foram retomados; no final da sessão o réu foi condenado por unanimidade! O próprio advogado de defesa produzira a prova de que realmente se tratava de um veneno. Apesar do tempo decorrido desde o fato criminoso, ainda restava toxicidade no produto.

Prevaleceu a tese sustentada pelo Ministério Público de que o líquido apreendido na residência do casal era "um composto de inorgânicos, incluindo arsenito e arseniato, altamente tóxicos e capazes de causar o evento letal".

Do advogado só se soube depois que foi denunciado por fraude processual e que, na semana seguinte, mudou-se para outro Estado. Nunca mais foi encontrado.

Para sentar bem...

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) abriu licitação para comprar 40 sofás novos. O custo: R$ 165 mil. A aquisição será de 20 sofás de três lugares, 10 de quatro e outros 10 de cinco lugares. Na mesma licitação, o tribunal pretende gastar R$ 44 mil com 10 cadeiras de juiz e com outras 50 "cadeiras de reunião de juiz". Põe reunião nisso...

Surpresas nojentas

O direito à indenização por corpo(s) estranho(s) em alimentos independe da ingestão - definiu a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao proferir esta semana três julgamentos. A tônica: "Ainda que não ocorra a ingestão de conteúdo, deve haver a compensação por danos morais, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana".

No primeiro dos casos, o consumidor encontrou insetos em um pacote de macarrão. No outro, antes do litígio judicial, o cidadão procurou a solução diretamente com a empresa, a quem enviou a embalagem de barras de cereal com as surpresas nojentas; na reposição feita pelo fabricante, outros corpos estranhos... em menos quantidade. O terceiro caso abordou a presença de resíduos sólidos dentro de garrafa cerveja, que não chegou a ser aberta. (REsps nºs 1.876.046, 1.818.900 e 1.830.103).

A 4ª Turma do mesmo tribunal ainda mantém julgados conclusivos de que "o dano só ocorre a partir da ingestão do produto considerado impróprio, ou ao menos se ele for levado à boca". Em sintonia ao slogan do próprio STJ ("O Tribunal da Cidadania"), a coerência é encontrada naqueles julgados que concluem que "a simples comercialização do produto contendo corpo estranho possui a mesma consequência negativa à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita".