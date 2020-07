A instigante cruz de São Pedro

Era uma ação previdenciária, sendo necessária - para a decisão de interdição, ou não - uma inspeção judicial numa casa simples, mas muito limpa, em meio ao mato, próximo à barranca de um rio. Ao entrarem no pátio da morada, o magistrado e os demais integrantes da caravana judicial logo visualizaram um ancião, em pé, de calça e camisa verdes. O idoso se aproximou e, em posição de sentido, bateu continência e indagou: "Vieram me alistar na guerra civil ou na mundial?"

Querendo descontrair, o juiz perguntou: "Para qual guerra o senhor deseja ir?".

O idoso retrucou: "Já servi na primeira e na segunda. Agora quero a terceira guerra".

Ao lado da residência, uma enorme cruz chamava a atenção. O magistrado indagou sobre aquilo. A resposta foi rápida:

Coronel, a cruz foi obra de São Pedro. Todas as pessoas que morrem na região, para subirem ao céu, passam por aqui quando vira a meia-noite. É um barulho danado: uns choram, outros gritam. O vento balança toda a mata, e São Pedro vai mandando uns subir para o céu, e outros descer para o inferno.

Concluído o interrogatório, não havia dúvidas da necessidade de interdição. Quando se preparavam para a retirada, todos ainda escutaram uma provocação do interditando: "Estão indo embora por que ficaram com medo de passar a meia-noite aqui?"...

No dia seguinte, o juiz ditou a sentença: "Ficou clara a perturbação psíquica do interditando, caracterizada pelo desenvolvimento de delírio com temática predominantemente persecutória, cuja construção, embora lógica, se baseia em premissas falsas, e em que estão ausentes as alucinações e a evolução para um estado de demência".

E determinou a interdição, além da concessão da pensão por invalidez, a ser mensalmente movimentada pelo curador - este obrigado à prestação de contas trimestral.

Sintetizado e adaptado a partir de relato do juiz Onaldo Rocha de

Queiroga, publicado pelo CNJ em

"A Justiça Além dos Autos"

Uma andorinha solitária não faz verão

O resultado do julgamento que, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, criou (vida efêmera, apenas quatro dias) o "moderno trem da solidariedade" foi por 15 x 1 votos. A pedido do Espaço Vital, o tribunal informou o resumo do voto vencido: "O desembargador Alexandre Corrêa da Cruz apresentou divergência, entendendo que a matéria deveria ser apreciada pelo Tribunal Pleno, e não pelo Órgão Especial, pois a medida era mais complexa que uma convocação normal, que é competência do Órgão Especial. Também disse ter dúvidas quanto ao mérito, não estando convicto da sintonia da regulamentação da medida com as regras do CNJ e da Loman".

Bingo para o magistrado! Calha, a propósito, lembrar o provérbio de que "uma só andorinha não faz verão". Ele ensina não ser possível fazer certas coisas sozinho ou utilizando poucos recursos. Em busca da verdade seria necessária uma multiplicação desses recursos (pessoais), mais boa vontade, muita autenticidade, etc. Se a ideia do trenzinho fosse levada ao tribunal pleno (46 integrantes) provavelmente não teria sido aprovada, poupando a corte do desgaste de ver a "resolução" cassada pelo Tribunal Superior do Trabalho.

No ponto, o advogado Jonatan Teixeira (OAB/RS nº 69.752), 10 anos de militância naquela Justiça especializada, deixou nas redes sociais uma observação preciosa: "Com a necessária humildade, a administração do TRT-4 deve colher a lição, aproveitando instâncias consultivas com integrantes externos ao Judiciário e promover esclarecimentos e consultas prévias. O Judiciário não pode desconsiderar os novos tempos".