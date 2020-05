Mesmo sofrendo de reumatismo...

O plenário do STF julga, na próxima sexta-feira, um mandado de segurança que se arrasta há mais de oito anos, envolvendo um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, Monteiro Lobato (1882-1948). O caso envolve suposto racismo. O que vai a julgamento é uma impetração do Iara - Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Ele pede a anulação de parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) - ainda no segundo governo Lula - que liberou a adoção nas escolas do livro "Caçadas de Pedrinho", cujo conteúdo faria "referências ao negro com estereótipos fortemente carregados de elementos racistas".