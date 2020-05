Nova vinculante

Uma nova súmula vinculante do STF foi publicada na quinta-feira passada. Ela trata de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em operações de aquisição de bens tributadas à razão de alíquota zero. Teor do enunciado que leva o nº 58: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade" (Res nºs 353.657 e 370.682).