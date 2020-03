OAB (Brasil) X ABA (Estados Unidos)

Durante a semana teve repercussão nas redes sociais brasileiras uma revelação feita pelo consultor tributário Carlos Otávio Schneider, gaúcho, presidente da cada vez mais ativa Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que inicia um enfrentamento com a OAB. "Aqui estamos longe de um país justo, moderno e equitativo" - diz ele.

O Espaço Vital sintetiza a tese de Schneider: é que nos EUA a graduação na Escola de Direito é suficiente para que o advogado exerça seu ministério. Lá quem é doutor em leis é porque tem doutorado (o índice é de mais de 95% dos advogados). No Brasil, menos de 2% dos profissionais têm doutorado; e quanto ao exercício profissional, aqui só se reconhece como advogado aquele aprovado e inscrito na OAB.

A OAB foi criada pelo Decreto nº 19.408/1930. Nos Estados Unidos a entidade responsável pelo controle da advocacia é a "ABA - American Bar Association" - Associação Americana de Advogados. Trata-se de uma associação privada criada em 1878; a filiação a ela é facultativa, não sendo condição para o exercício da profissão.

Estabilidade para servidor da Corag

A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RS) deu provimento ao recurso interposto pelo servidor Paulo Roberto de Azeredo Sá, da extinta Corag - Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas. Ele pleiteou o reconhecimento da estabilidade constitucional e a concessão do instituto da disponibilidade remunerada até que a Administração Pública o aproveite em função compatível com o seu cargo.

O trabalhador fora dispensado devido ao "plano de recuperação" do Estado do Rio Grande do Sul, que extinguiu diversas fundações e empresas públicas, dentre elas a gráfica do Estado. O ingresso tinha sido mediante concurso público, em 1991. A rescisão foi em 30 de janeiro de 2018. A sentença não acolheu a tese do reclamante, mas o recurso foi provido.

Para a relatora, desembargadora Maria Cristina Schaan Ferreira, a regra aplicável ao reclamante é a prevista no art. 41 da Constituição Federal, que antes da Emenda Constitucional nº 19/98 lhe garantia a estabilidade. A conclusão: "Quando entrou em vigor a nova regra, em 1998, o reclamante já possuía direito adquirido à estabilidade, razão pela qual faz jus à disponibilidade remunerada até que o Estado o aproveite em função compatível com o seu cargo".

A decisão cria importante precedente para os servidores celetistas que já adquiriram estabilidade até 1998, desde que tenham cumprido o requisito de terem sido nomeados por meio de concurso público. O advogado Thiago Rodrigues Sá (OAB-RS nº 106.793) atua em nome do reclamante. (Proc. nº 0020027-84.2018.5.04.0018).