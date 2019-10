Devedor do Banrisul por sete anos

Uma raridade jurisdicional: o juiz Ralph de Moraes Langanke, da Vara Judicial única da comarca de Ibirubá (RS), está se dando por suspeito nas ações - que ali tramitam - e que tenha o Banrisul como uma das partes. Ele invoca o inciso III do artigo 145 do CPC que trata da suspeição do magistrado quando qualquer das partes for sua credora.

Textualmente, numa única e longa frase, dispõe o juiz: "Considerando que no corrente ano de 2019, em razão da redução real dos salários da magistratura gaúcha provocada pela cessação do pagamento do auxílio-moradia (no meu caso, a redução nominal do salário foi de quase R$ 2 mil), tornei-me devedor do Banrisul, visto que, para recuperar o limite do cheque especial, tive que contrair dois empréstimos consignados no Banrisul, cujo pagamento será feito em 84 prestações mensais e sucessivas, declaro-me suspeito para continuar processando e julgando a presente ação, devendo os autos ser encaminhados ao juiz-substituto de tabela" (Proc. nº 5000026-63.2019.8.21.0105).

A "rádio-corredor forense ibirubabense" transmitiu, nesta quinta-feira, que idêntica decisão foi proferida em mais uma dezena de processos". Mas, como o sistema processual do TJ-RS estava - em relação àquela - lento e inconstante, não foi possível conferir a quantidade. Mas, sob o aspecto cronogramático, há uma constatação exata: ao longo de sete anos - isto é, 2.555 dias -, o magistrado ficará distante de processos judiciais do banco dos gaúchos.

Gentilezas do titio

De acordo com a decisão, "a nomeação das sobrinhas é nepotismo e afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública, descritos no artigo 37 da Constituição Federal". O julgado dispõe que, embora a Súmula Vinculante nº 13 do STF preceitue que a nomeação para cargos políticos não se enquadra como nepotismo, este se caracteriza de ficar comprovado o desvio de função e a nomeação de pessoas despreparadas e sem experiência apenas com base no parentesco" (Proc. nº 258314-81.2019.8.21.7000).

A 10ª Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo condenou o prefeito de Álvares Florence (SP) por improbidade administrativa. É que Calimério Correa Sales (MDB) criou duas secretarias, de Governo e de Promoção Social, para abrigar as sobrinhas Fernanda de Cássia Correa Zuchetti e Tatiane Secundino Sales dos Santos. Elas são advogadas, há pouco formadas, mas sem nenhuma experiência profissional nas áreas que teriam a seus encargos.

Nova união estável

Na vigência do Código Civil de 1916, a constituição de união estável após a abertura de sucessão, tanto quanto um novo casamento, cessa o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. Com esse entendimento, a 3ª Turma do STJ restabeleceu sentença que arbitrou aluguel a ser pago aos filhos por um homem que - após ter formalizado nova união estável no ano 2000 - continuou a morar no imóvel adquirido em conjunto com a sua mulher, morta em 1990. Pelo ineditismo da questão jurídica, o colegiado decidiu que os aluguéis serão devidos apenas a partir da data da decisão do STJ, e não da data do pedido feito em primeira instância.

Em 2013, os filhos peticionaram para que fosse arbitrado o valor de aluguel a ser pago pela ocupação do imóvel. Eles sustentaram que o direito real de habitação do pai cessou com o registro da nova união estável. A decisão de primeira instância determinou o pagamento de aluguéis devido à ocupação exclusiva do imóvel integrante do espólio, em detrimento dos demais herdeiros. O pai recorreu, sustentando seu direito de habitação sobre o bem.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao agravo de instrumento do genitor. Argumento: sob as regras do Código Civil 1916 - que regeu as relações do primeiro casal - o direito real de habitação somente cessaria com um novo casamento.

No recurso especial, os filhos alegaram que o TJ-DF, ao entender que o estado de viuvez não cessa pela união estável mas tão somente por novo casamento , contrariou o sentido da norma disposta no parágrafo segundo do artigo 1.611 do CC/1916 (redação introduzida pela Lei nº 4.121/1962). Conforme o relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Bellizze, tanto o texto original do CC/1916 quanto as alterações promovidas pela Lei nº 4.121/1962 tinham por destinatário o viúvo do autor da herança, sujeitando os benefícios do direito real de habitação a uma condição resolutiva, já que o benefício somente seria assegurado enquanto perdurasse a viuvez.

O relator destacou que o benefício assegura o direito limitado de uso do imóvel, não podendo o cônjuge sobrevivente alugá-lo ou emprestá-lo a terceiros. Ele ressaltou que a previsão de que as faculdades inerentes ao direito de propriedade passam a integrar o patrimônio dos herdeiros legítimos no exato momento de abertura da sucessão está presente em ambos os códigos. O ministro assinalou que "desde o Código Civil de 2002 a constituição de nova família não é mais limite para o direito real de habitação, contudo essa restrição era expressa sob o código anterior e deve ser observada pelo Judiciário" (Resp nº 1.617.636).