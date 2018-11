Jair Bolsonaro (PSL) vai partir com uma base de sustentação significativa no Congresso. Cerca de 260 deputados e 39 senadores devem apoiar, de início, o seu governo. Isso sinaliza que o novo presidente encontrará condições bastante razoáveis para usar bem o período de graça que os parlamentares e a sociedade oferecem aos presidentes recém-eleitos.

Excelentíssimos salários

A propósito, Bolsonaro já disse ser preciso reformar a Previdência dos militares, tanto quanto a dos civis. É bom que ele esteja atento e agilize-se. Uma espiada na folha de salário de setembro do Superior Tribunal Militar revela que, de 29 ministros aposentados, 21 receberam valores entre R$ 113.351,00 e R$ 306.644,00 - claro que com penduricalhos incluídos. Apenas quatro pessoas tiveram benefícios da ordem de R$ 22 mil líquidos. Justamente é o montante que se paga a ministros ativos ou aposentados do Supremo.

Embarque fétido

Irônica síntese do jurista Bento de Ozório SantHellena sobre sua percepção olfativa, um dia desses - muito chuvoso - após utilizar o obsoleto terminal 2 do aeroporto Salgado Filho: "De incertos canos extravasados e fossas subterrâneas, fluíram incontroladas propriedades putrefatas que, atingindo órgãos humanos normais, impressionaram negativamente o olfato".

Romance forense: Casa de marimbondos

Sobre a mesa do juiz estão os autos de uma carta precatória para a avaliação de uma colheitadeira, penhorada três anos antes, pelo banco que concedera o financiamento. O magistrado se surpreende com a certidão lavrada pelo oficial de justiça-avaliador.

Atenção para os detalhes: "Certico que estive na propriedade do devedor, constatando tratar-se de máquina de cor original vermelha, mas bastante gasta e já parecendo bege. Tem capim alto ao redor, mas dá para notar que está sem as rodas. O tubo dianteiro que corta a lavoura está enferrujado. Na traseira, a parte superior tem um grande amassado decorrente da queda de um galho de grande árvore atingida por um raio. Do lado direito, que é por onde o operador entra, não dá para notar se tem escada de acesso à cabine, mas percebi que o banco está roído".

O oficial não dá qualquer detalhe financeiro útil ao valor da alienação judicial.

O juiz chama o servidor, orientando-o a que "complemente com dados de real interesse a avaliação atual do bem, não perdendo tempo com minúcias despiciendas".

Dois dias depois, o oficial devolve os autos ao gabinete, com outra meticulosa certidão.

De novo, atenção para os detalhes: "Deixo de estimar presumível valor para a colheitadeira, que é ano 1985, porque não pude me aproximar da mesma, pois na parte interna do teto da cabine tem uma casa de marimbondos do tamanho de uma caçamba de pampa. Os insetos, só com o balançar do capim perto da máquina, cam alvoroçados, tendo este servidor medo de levar múltiplas ferroadas".

E um arremate certificado: "Em respeito ao MM. Juízo, complemento que cheguei a discutir com o devedor da possibilidade de queimarmos a casa dos insetos, mas ele resistiu e me convenceu que, como depositário, poderia se complicar, pelo risco do fogo danicar o bem. Dou fé."

O magistrado determina, então, a devolução da carta precatória à origem, "com as escusas deste Juízo, face à impossibilidade de uma precisa avaliação, porque tal máquina, mesmo se oferecida grátis a alguém, certamente não encontraria interessado com coragem de carregá-la dali".

A "rádio-corredor" da OAB local irradia, no dia seguinte, irônica informação: "Os marimbondos tomaram posse da máquina e preparam-se para ajuizar uma ação de usucapião". A advogada será a Doutora Tartaruga.