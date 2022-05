Agronegócio puxa produtividade do trabalho

De um lado, o agronegócio faz a balança comercial bater recordes. De outro, a indústria perde cada vez mais espaço na economia e o setor de serviços sofre com a sequência de crises. No meio do caminho, o trabalhador brasileiro sente como a perda de produtividade afeta salários e empregos.

Na comparação com a indústria e o setor de serviços, o único segmento que apresentou crescimento robusto de produtividade do trabalho nos últimos 26 anos, de 1995 a 2021, foi a agropecuária. As informações são da Folhapress.

Entre 1995 e 2021, o crescimento médio da produtividade por hora trabalhada deste setor foi de 5,6% ao ano, segundo levantamento feito por pesquisadores do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).

Em 2021, um empregado da agropecuária conseguia produzir R$ 18,60 em uma hora de trabalho, ante R$ 4,30 em 1995, na comparação com valores de 2019. No mesmo período, a produtividade da indústria caiu de R$ 38,80 para R$ 36,60 (retrocedendo 0,2% ao ano).

No caso do setor de serviços, que emprega mais brasileiros e é responsável por cerca de 70% das horas trabalhadas, a produtividade também ficou estagnada: passando de R$ 33,50, em 1995, para R$ 37 no ano passado (aumento de 0,4% ao ano).

Os resultados refletem a piora sofrida pela economia brasileira como um todo, um cenário em que a agropecuária é um ponto fora da curva, diz o especialista em mercado de trabalho e pesquisador do Ibre Fernando Veloso.

"O país tem sérios problemas no ambiente de negócios, mudanças regulatórias frequentes e baixa qualidade de educação. São entraves que vêm de longa data e se agravaram com as renúncias tributárias e o descompasso fiscal, que inibe investimentos", diz.

Em duas décadas e meia, o maior crescimento da produtividade do trabalho na agropecuária ocorreu no período de 2007 a 2014, de 7,5% ao ano.

Veloso complementa que não é surpreendente que a produtividade de indústria e serviços esteja estagnada. A aceleração do volume de renúncias fiscais e desonerações de setores da indústria e de serviços tiveram baixos resultados na preservação de empregos e reduziram a produtividade desses setores, avalia ele.

Durante a pandemia, após registrar um crescimento de 6,1% em 2020, houve uma queda de 9,5% na produtividade por hora trabalhada da agropecuária em 2021.

Veloso lembra que a agropecuária foi menos atingida durante a pandemia do que os outros setores, mas não ficou totalmente imune à crise sanitária. "A estagnação vem de longa data, com a baixa qualidade de investimentos afetando todos os setores."

Também é preciso separar o segmento informal do mercado de trabalho, de baixa produtividade e dependente de programas sociais, do lado mais produtivo do agronegócio --geralmente formado por produtores integrados às cadeias internacionais e que surfaram na alta de preços das commodities.

Com a perda de espaço da indústria e as crises sucessivas do consumo, que pesaram sobre o setor de serviços, o agronegócio tem crescido em importância no PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

Em 2021, o setor alcançou participação de 27,4% no PIB brasileiro, a maior desde 2004, segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Esalq/USP).

As atividades ligadas ao campo também superaram primeiro o nível de empregos do pré-pandemia, levando em consideração vagas formais e informais. No terceiro trimestre de 2021, a população ocupada na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura chegou a 9 milhões --o número representa um avanço de 574 mil postos ante o terceiro trimestre de 2019 (8,5 milhões), antes da crise sanitária.

Ainda assim, a remuneração do trabalho no campo ainda é mais baixa do que na indústria e nos serviços. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a agropecuária paga, em média, salários 15% menores que os da indústria.