Humberto Ruga além da liderança empresarial

Um líder empresarial e um cidadão exemplar com uma trajetória de vida voltada às causas sociais. Desse modo, assinala-se, brevemente, o perfil do diretor do Grupo Unidos, Humberto Luiz Ruga, nascido em Bento Gonçalves e com 86 anos de idade. Recentemente, ele recebeu uma homenagem da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), que deu o seu nome para a segunda edição do Prêmio ACPA Paulo Vellinho, uma honraria destinada ao reconhecimento de empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e que também colocaram Porto Alegre como uma cidade protagonista.

Humberto Ruga é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e tem uma participação atuante e por muitos anos em várias entidades associativas. Na atualidade, preside o Conselho Superior da ACPA e da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), entre outras.

O empresário do setor de veículos que também atua de maneira voluntária em diversas entidades assistenciais. Entre os títulos que o diretor do Grupo Unidos recebeu, estão: a Medalha João Saldanha, concedida pelo governo do Estado, benemérito Aldeia da Fraternidade, da cidade de Porto Alegre e Hospital Espírita, entre outras condecorações.

Outro segmento que Humberto Ruga está engajado é o do esporte. Ele foi o diretor de árbitros na Federação Gaúcha de Futebol; vice-presidente de voleibol e conselheiro do Grêmio Náutico União, entre outras atividades.

Ele declara que ficou muito feliz e honrado pela homenagem feita pela ACPA. Quanto à sua participação ativa em diversas entidades associativas, diz: "Ninguém faz nada sozinho por melhor que seja". Já em relação ao papel das instituições, o empresário salienta que elas trabalham em prol da cidade e da comunidade no sentido de orientar e apoiar o governo para que todos tenham uma vida melhor.

Humberto Ruga também destaca que só pode haver o fortalecimento do Brasil e das nações a partir de uma sólida base educacional. "A educação é fundamental para tudo (...) isto é uma falha do governo. Eles tinham de investir mais na educação; melhorar o rendimento dos professores e melhorar as escolas. A educação é independente de qualquer natureza ideológica (esquerda ou direita), ela tem de visar o futuro sempre".

Ele trabalha desde os seus 13 anos de idade e tem um imenso sentimento de felicidade em ter desenvolvido uma trajetória empresarial ao lado de sua família. Quando questionado a respeito da carga tributária brasileira sobre o setor corporativo, Humberto Ruga diz: "a carga tributária pesa, quando ela não traz a compensação que todos nós esperamos dela e isto é o caso do Brasil".

O empresário também defende a ideia de que o País precisa de um poder judiciário mais ágil, favorecendo a atração de investimentos.