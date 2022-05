Laticínios Benolle ganha mercado de orgânicos

A agroindústria Laticínios Benolle, do município de Glorinha, iniciou com sucesso a sua participação como expositora convidada da Feira Ecológica do Bom Fim, realizada aos sábados, em paralelo com a Feira de Agricultores Ecologistas, nas quadras 1 e 2, montadas na avenida José Bonifácio, ao lado do Parque da Redenção, em Porto Alegre. Em apenas um dia de abril, todos os queijos coloniais orgânicos expostos pela Benolle foram vendidos na feira.

A empresa é administrada pelo casal Thiago Benetti de Freitas e Camila Leipelt de Freitas, engenheira agrícola e também responsável técnica pela fabricação. De acordo com Benetti, foi uma grata surpresa ver o interesse do público pelos produtos. "A nossa proposta é produzir queijos mais elaborados e contamos com uma linha gourmet. Nós fabricamos o tradicional queijo Mazolla (do tipo italiano)", explica.

Segundo Benetti, os itens expostos despertaram até o interesse de chefs de cozinha. "O Mazolla tem características marcantes no paladar e a diferença em relação ao que é produzido na Itália é o seu fácil derretimento. Na feira, Benetti apresentou três tipos de queijos, o Mazolla tradicional; o que tem pimenta calabresa e o Porteño, feito com mix de ervas chimichurri, que segundo o empresário é muito apreciado nos países do Sul, como na Argentina e especialmente no Uruguai (onde o utilizam muito para temperar carnes vermelhas).

"Todos os queijos são feitos por mãos humanas, maturados em madeira de lei, onde permanecem dormindo, sendo virados constantemente até atingirem o ponto de maturação ideal apresentado por suas características ótimas", detalha. Além dos expostos na feira, a agroindústria também faz o Madeiro, que é o Mazolla defumado e o Rossonero, maturado ao vinho.

A empresa também produz doce de leite. "Esse alimento foi desenvolvido com a proposta de trabalharmos a memória afetiva, remetendo a uma experiência ao doce feito de forma artesanal", diz. Ele cita também a produção da família de Iogurtes Benolle. "Nós trazemos uma proposta de um iogurte bastante encorpado, com alto viscogel, podendo ser apreciado de colherinha ou bebido".

Benetti explica que os iogurtes são apresentados nas versões natural (sabor tradicionalmente acidificado, ou azedinho) e o natural adoçado (levemente adoçado). Ele informa que está previsto o lançamento de novos produtos como a manteiga e cream cheese. A agroindústria Benolle já vem participando de outras exposições no Estado. Ele acredita que a participação na feira, da avenida José Bonifácio, deve continuar pela preferência recebida. A empresa realizou todos os processos para realizar uma produção orgânica com qualidade. "As vacas, quando chegam na propriedade, passam por um detox", brinca. De acordo com Benetti, os animais ficam um período sem produzir para poder eliminar outros procedimentos que tenham recebido.