Oryzasil Sílicas projeta ampliar planta industrial

A Oryzasil Sílicas Naturais já tem planos de metas estabelecidos para ampliar a sua planta industrial no segundo semestre de 2022. Inaugurada em maio de 2019, em Itaqui, na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, a empresa do Grupo alemão MPC, que tem a sua sede Hamburgo, na Alemanha, está concluindo a sua primeira fase com uma planta industrial inédita no mundo voltada à produção de sílica precipitada, tendo como matéria-prima a casca de arroz.

De acordo com Paulo Garbelotto, diretor comercial da Oryzasil, as metas da primeira fase já foram conquistadas, ou seja, a produção anual de 5 mil toneladas de sílica precipitada a partir do consumo de 30 mil toneladas de casca de arroz. "Nós estamos abaixo de nossa capacidade, ainda não chegamos nos 100%; estamos evoluindo nos negócios", comenta. Garbelotto. Atualmente, a empresa está usando 60% de sua capacidade.

O diretor comercial da Oryzasil informa que são duas as fases. A primeira com a chamada planta industrial piloto e, a segunda, com o propósito de expansão das instalações, elevando a produção de 5 mil toneladas/ ano de silício precipitado para 20 mil toneladas/ano. Dentro desse processo, que tem a queima da casca do arroz para retirada do silício, a empresa gera energia elétrica.

Neste momento, o consumo é apenas para abastecer a planta industrial. "Quando ampliáramos o projeto, a gente produzirá energia para abastecer o equivalente a uma cidade com cerca de 200 mil habitantes".

Com a produção atual de 5 mil toneladas de sílica, a Oryzasil, já detém uma fatia do mercado nacional equivalente a 5%. Segundo Garbelotto, o mercado nacional é muito promissor, principalmente, quando se analisa o segmento da indústria de produção de pneus "verde".

A sílica precipitada, é utilizada em muitos produtos, entre os quais, na borracha, com o objetivo de dar reforço mecânico, ou seja, para diminuir o desgaste, principalmente, na banda de rodagem do pneu, que entra em contato com a estrada. Ele acrescenta que a sílica, por tabela, também ajuda na diminuição do consumo dos veículos com pneus "verdes", porque reduzem a queima de combustível e o nível de poluição cai.

Os engenheiros da empresa desenvolveram um modelo único de tecnologia para realizar esse processo. E a empresa foi instalada em uma região do Rio Grande do Sul onde existe um grande volume de cascas de arroz. "Nós pegamos as cascas nas descascadoras na zona rural do município. Oitenta por cento de sua composição é orgânica e 20% presente é silício", explica.

Garbelotto diz que o volume de casca de arroz é muito grande e boa parte do resíduo da cadeia da produção ridícula acaba sendo deixado no campo, com processo de decomposição muito demorado que pode chegar a 10 anos. Há também a geração de gás metano, que acaba indo para a natureza, causando poluição para o meio ambiente.