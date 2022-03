Startup gerencia projeto com apartamentos por assinatura

Já começaram as vendas dos futuros imóveis, que fazem parte da primeira fase do 4D Complex House, um complexo comercial e residencial, que integra as iniciativas de revitalização do 4º Distrito de Porto Alegre. Mesmo com a previsão de conclusão das obras para 2025, a nova modalidade de negócios deve atrair muitos investidores e para clientes que buscam alugar moradias flexíveis, sem burocracia e por aplicativo. Em média os valores dos lofts para compra devem ficar ao redor de R$ 250 mil.

A aposta é ABF Developments, construtora e incorporadora gaúcha, responsável pelo empreendimento, que recebeu investimento de R$ 220 milhões.

Junto ao lançamento, a ABF iniciou a revitalização da antiga fábrica de vidros, onde funcionará um Food Beer Hall (uma grande área de lazer), além da implantação de um boulevard, com ciclovia, que ligará o empreendimento ao bairro Moinhos de Vento.

De acordo com o CEO da ABF, Eduardo Fonseca, a administração dos imóveis passa a ser feita pela startup Housi, empresa parceira, que atua no segmento de mercado voltado a oferecer moradias por assinatura. Fonseca explica que serão lançadas 438 unidades de apartamentos lofts de 17 a 50 metros quadrados, todos mobiliados e localizados no 4D Complex House.

"O objetivo dessa proposta é atrair um perfil de público disruptivo, criativo, independente, que hoje mora e trabalha em um lugar por alguns dias, e amanhã quer viver em outro", salienta.

O CEO da Housi, Alexandre Frankel, explica que pela plataforma da empresa, o aluguel é feito com um clique e o pagamento pode ser por pix ou cartão de crédito. Frankel destaca que nesse modelo de aluguel por assinatura a rentabilidade do investidor pode chegar a 40% a mais que as locações tradicionais. "Os moradores do 4D Complex House vão poder contar também com serviços de limpeza, manutenção, suporte 24 horas, Wi-Fi, entre outras soluções", diz.

Frankel lembra que até o início de 2020, a Housi atuava só em São Paulo, onde um terço da população já vive de aluguel. E foi pensando nesta tendência que, além de administrar imóveis em mais de 200 prédios na capital paulista, a empresa expandiu para cerca de 50 cidades, como Curitiba, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Maria, Bento Gonçalves, Santos, Maringá, Salvador, Campinas, e chega a Porto Alegre.

"Queremos proporcionar uma experiência única, tecnológica e flexível de locação. A ideia é oferecer solução e comodidade para o usuário, com mais praticidade e uma melhor experiência em um lugar que está se desenvolvendo cada vez mais", explica.

Frankel fala das vantagens para o investidor: a Housi distribui a unidade em todas as suas frentes digitais - site e app, além de parceiros que direcionam os interessados para a plataforma. Uma vez disponível nas plataformas, o imóvel é alugado por períodos flexíveis no modelo de assinatura. A Housi fica na linha de frente do contato com o locatário, cuidando de qualquer problema.